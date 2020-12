Mais comment le Père Noël fait-il ?

Le Père Noël, l'enquête ! Copier

La liste des problèmes

Si l'on considère que le Père Noël distribue un cadeau par seconde, il lui faudrait près de 3 ans pour le faire rien qu'aux États-Unis ! Le Père Noël va donc vite, beaucoup plus vite.

Pour visiter 800 maisons par seconde et tenir les délais de sa tournée, il doit se déplacer 3 fois plus vite que le son. Or, le Père Noël aime rester discret. S'il devait franchir le mur du son (et ce, plusieurs fois par seconde) dans votre quartier, toutes les vitres exploseraient. De plus, à chaque maison, le Père Noël s'arrête et repart. En terme d'accélération, Vincent Cazein, de l'université de Rennes en Bretagne à calculé qu'il subirait à chaque fois 17 500 fois son propre poids, ce qui est tout simplement mortel.

Autre problème, le poids des cadeaux ! Si chaque enfant ne reçoit qu'un seul cadeau, d'un kilo, il faudrait un traîneau capable de transporter 300.000 tonnes de présents. Le traîneau du Père Noël aurait la forme d'un convoi comme pour un train... de 600 km de long ! On a donc un problème de place et de rennes aussi ! Un renne adulte (et en forme) est capable de déplacer 140 kilos. Il en faudrait plus de 2 millions. En termes de discrétion, on a vu mieux.

Mais alors est-ce qu'il y a des solutions ?!

On pourrait penser que le Père Noël effectue sa tournée en plusieurs fois, en faisant des allers-retours. Arnold Pompos, de l'université de l'Indiana (en anglais) nous dit qu'il dépasserait alors la vitesse de la lumière, ce qui n'est c'est pas possible, même quand on est le Père Noël.

La solution, c'est Larry Silverberg, ingénieur à la NASA (en anglais) qui nous la donne : Le Père Noël disposerait d'une technologie encore inconnue. Elle lui permet de manipuler la relativité, de déformer l'espace-temps. Ainsi de son point de vue le temps s'écoule plus lentement.

Depuis l'intérieur de son nuage, le Père Noël dispose de plusieurs mois pour livrer les cadeaux. Il voit le monde comme arrêté" - Larry Silverberg

Larry Silverberg considère que les rennes ont dû être modifiés génétiquement pour leur permettre de respirer de l'hélium et de voler. Bref, si le Père Noël ne travaille qu'un jour par an, il passe du temps dans son laboratoire, pour rester toujours discret et donner du fil à retordre à ces grands enfants que sont parfois les scientifiques.