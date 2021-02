Maison de retraite de Cérences : des résidents vaccinés mais toujours confinés

Le sentiment d'impatience est de plus en plus palpable à l'Ehpad Lemperière de Cérences. Cette maison de retraite a été l'un des premiers établissements à pouvoir vacciner les personnes âgées qui y résident, ainsi que le personnel. La vaccination est terminée depuis la mi-février : 80% des résidents et 50% des soignants ont reçu les injections.

Mais à ce jour, les mesures de confinement sont toujours maintenues. Les résidents ne peuvent pas quitter l'enceinte de l'établissement pour aller se promener librement à l'extérieur. Les conditions de visites des familles sont toujours très limitées et contraintes : pas plus de 4 personnes et pas plus d'une visite par semaine, dans un espace dédié.

Une situation qu'ont de plus en plus de mal à vivre les résidents. Impossible pour Thérèse de faire les 200 mètres qui la séparent de la maison où elle a vécu, un crève-coeur alors qu'elle est "_vaccinée et revaccinée"_dit-elle et très impatiente de voir l'étau se desserrer :

Pourquoi nous vacciner et nous laisser complètement enfermés ? Pourquoi on ne pourrait pas aller faire un petit tour ? J'aimerais revoir ma maison et avoir un peu plus de liberté.

Thérèse une des résidentes de l'ehpad de Cérences : "On est vacciné, pourquoi nous laisser enfermés?" © Radio France - Lucie THUILLET

Coté famille, même impatience. Les visites sont toujours limitées et doivent se dérouler dans un espace dédié, à l'entrée de l'ehpad. Annie vient voir sa maman :

Ca manque d'intimité, on ne peut plus aller dans sa chambre et puis j'avais l'habitude de sortir avec elle à l'extérieur. Avec la vaccination, j'avais une lueur d'espoir. Je me disais, on va pouvoir les retrouver, les embrasser mais non...

Cela fait bientôt un an que les résidents sont confinés. Maintenant qu'ils sont vaccinés, il est temps "qu'ils puissent retrouver des conditions de citoyen lambda" plaide Stéphane Lemaître, directeur de l'ehpad de Cérences et président de l'association des directeurs d'établissements pour personnes âgées de la Manche.