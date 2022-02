Maison de Santé Pluridisciplinaire de Châteauroux, la prise de rendez-vous bientôt possible

Il sera bientôt possible de prendre rendez-vous auprès des cinq médecins généralistes de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. Par ailleurs, les patients sans médecin traitant et ayant une pathologie chronique peuvent s'adresser à l'OSAT qui les soignera en priorité. Explications.

Dans quelques semaines à peine, au début du mois de mars, cinq médecins généralistes prendront leurs fonctions au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Châteauroux. Trois autres médecins vont eux se relayer au sein de l'OSAT, dédié aux patients avec des maladie chroniques. La MFP était attendue depuis très longtemps, elle va permettre de soulager quelque peu l'offre de soin, mais aussi, enclancher une dynamique chez les professionnelles de santé. Cependant, elle restera insuffisante pour combler l'ensemble des besoins de santé et notamment en ce qui concerne la demande en médecins traitants. Voici le mode d'emploi.

Maison de Santé Pluridisciplinaire et Offre de Soins Alternative Transitoire : mode d'emploi avec le Docteur Laurence Philippe

La Maison de Santé Pluridisciplinaire

Cinq médecins généralistes feront leurs premières consultations au début du mois de mars dans les locaux flambant neuf de la rue Albert Camus. Ils seront rejoints par une sixième praticienne, sa venue est espérée pour l'été, une fois que celle-ci aura soutenu sa thèse. Au total il y a trois médecins plus âgés, ayant déjà pour parti une patientèle et donc trois nouveaux médecins. "Nos jeunes collègues, pour l'instant, se sont fixé environ 500 patients dans un premier temps, puis ensuite de faire un bilan par rapport à l'ensemble des patients" explique le Docteur Laurence Philippe. Il n'y aura aucune priorité donnée ni par rapport à l'âge, ni par exemple par rapport aux habitants du quartier. L'objectif est de maintenir une pratique diversifiée avec des patients de 7 à 77 ans, du bébé à la personne âgée.

ATTENTION : Il est inutile de se rendre à la MSP pour prendre rendez-vous. Les nouveaux médecins ne prendront les rendez-vous uniquement par téléphone et qu'à partir du mois de mars. Leurs numéro seront affichés au début du mois de mars devant le locaux.

L'OSAT : Offre de Soins Alternative et Transitoire

Trois médecins vont, eux, se relayer à l'OSAT, une structure qui, à l'exact opposé, prioritarise les patients. En effet, ces trois médecins vont former ensemble un équivalent temps plein pour s'occuper de l'Offre de Soins Alternative et Transitoire. Elle est spécifiquement dédiée aux personnes n'ayant pas de médecin traitant et souffrant d'une maladie chronique. "On va essayer de repérer surtout les gens qui ont un potentiel de dégradation de leur état de santé s'ils ne sont plus suivis" souligne la Docteur Laurence Philippe.

Elle explique ainsi : "quand j'ai un problème de santé, que je prends des médicaments tous les jours et que j'ai perdu mon médecin traitant ou j'arrive sur le territoire et je n'arrive pas à avoir accès à un médecin traitant. Je peux appeler ce centre de santé dont la mission, c'est de me prendre en tant que patients atteints de pathologies chroniques en priorité." L'OSAT fera fonction de médecin traitant le temps nécessaire pour ces patients. Ils seront suivis le temps qu'il faudra, et pourront changer par la suite, s'ils ont trouvé un médecin traitant.