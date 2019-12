Une nouvelle maison médicale mutualiste inaugurée à Nîmes pour améliorer l'offre de santé

Nîmes, France

Seulement 15% des nouveaux médecins souhaitent aujourd'hui travailler en libéral. Une crise de la médecine de ville qui touche aussi bien le milieu rural que les zones péri-urbaines. L'une des réponses à ce phénomène, ce sont aujourd'hui des centres de santé pluridisciplinaires, comme cette maison médicale mutualiste inaugurée lundi 16 décembre au 490, rue André-Marquès dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes. Une structure portée par l'UGOSMUT, l'Union de gestion des œuvres sociales mutualistes, qui remplace le centre de soins infirmiers et le centre dentaire qui existaient dans le quartier depuis une cinquantaine d'années.

À l'intérieur, 25 médecins généralistes et spécialistes. "Les médecins sont salariés, comme à l'hôpital, précise Jean-Paul Benoît, le président de la fédération des mutuelles de France. Ils travaillent en équipes pluridisciplinaires. Ce n'est pas un dispensaire,mais un centre de santé médical de très haut niveau avec des plateaux techniques souvent supérieurs à ce qu'on peut trouver ailleurs. Ce sont des centres qui s'adressent à toute la population."

Améliorer l'offre de santé sur le territoire

Seulement 34% des patients viennent en effet du quartier, 11% de l'agglo et 25% du reste du département. "Financièrement, on fait le tiers-payant, c'est à dire que les gens qui viennent chez nous ne payent pas la partie Sécurité sociale. S'ils ont une mutuelle, ils ne payent rien du tout. Il n'y a pas de dépassement de tarifs non plus, explique Marie-Christine Giuseppi, la secrétaire générale de l'UGOSMUT. C'est un centre pour tous les Nîmois. "

Un exemple à dupliquer ailleurs

Quelque 40.000 à 50.000 personnes passaient chaque année dans les anciens locaux de cette maison médicale mutualiste. On en attend 25% de plus d'ici deux ans. Les travaux, d'un montant de six millions, ont été financés par la Mutualité française, l'État et l'Agence de rénovation urbaine, la Ville, l'Agglo, la Région et le Département.

François Lalanne, le secrétaire général de la Préfecture du Gard a indiqué lundi qu'un projet similaire pourrait voir le jour dans les quartiers de Pissevin-Valdegour dans les années qui viennent.