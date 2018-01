A l'hôpital de Montpellier on expérimente une nouvelle prise en charge des patients souffrant de lombalgie : les micro-infiltrations avec l'aide d'un échographe. C'est parait-il très efficace et cela évite de nombreux arrêts de travail. Conférence ce jeudi soir à Gazette Café à Montpellier.

Montpellier, France

Le mal de dos est la première cause d'arrêt de travail en France, 170 000 chaque année. Cela coûte un milliard d'euros à la sécurité sociale. La CPAM mène d'ailleurs campagne en ce moment pour rappeler que le meilleur traitement, c'est le mouvement.

Dans 90 % des cas, une lombalgie se guérit d'elle-même en deux à six semaines. Mais qui peut tenir 6 semaines sans être un temps soi peu soulagé ? Or les antalgiques ou anti-inflammatoires sont très peu efficaces pour les lombalgies.

Au CHU de Montpellier on expérimente depuis un an et demi, les micro infiltrations grâce à l'échographie et ça fonctionne. De nombreux patients qui arrivent pliés en deux par la douleur, repartent avec le sourire, sans arrêt de travail.

Infiltrer au plus près de la douleur

Ce sont des anesthésistes qui utilisent la technique de l'échographie pour aller infiltrer au plus près de la douleur. L'échographie permet de localiser très précieusement la douleur et de viser les nerfs pour injecter le produit à faible dose mais pile là où ça fait mal. C'est un peu comme l'anesthésie chez le dentiste mais à dose un peu plus élevée.

Pour bénéficier de cette prise en charge, il faut d'abord passer par le service des urgences de l'hôpital de Montpellier. Les urgentistes confirment le diagnostic de la lombalgie. On peut avoir mal au dos à cause d'une fracture, d'une infection, d'un cancer, et là ces infiltrations ne sont pas justifiées, ce n'est pas le bon traitement mais si vous avez ce qu'on appelle communément un tour de rein parce que vous avez fait un faux mouvement, parce que vous êtes stressé, parce que vous avez des soucis professionnels ou à la maison, alors là l'urgentiste peut appeler l'anesthésiste.

"Les patients retrouvent le sourire et veulent aussitôt rentrer chez eux"

"Quand on a un tour de rein, soit on reste chez soi avec des antalgiques classiques, soit on va aux urgences pour des antalgiques en intraveineuse, mais c'est peu efficace. Avec ces infiltrations on va faire passer la douleur de 8 à 4, cela permet d'éviter l'arrêt de travail, de rentrer chez soi, de reprendre des activités normales. Après l'infiltration les patients nous remercient, sourient, et veulent repartir chez eux immédiatement, c'est amusant. " explique le docteur Olivier Choquet un des anesthésistes en charge ce cette nouvelle pratique thérapeutique.

Le docteur Olivier Choquet, anesthésiste au CHU de Montpellier Copier

"Le président Kennedy bénéficiait déjà d'infiltrations pour soulager ses lombalgies mais à l'aveugle"

Les infiltrations et l'échographie existent depuis longtemps, encore fallait il penser à les utiliser ensemble. "Ça fait plus de 40 ans qu'on sait que les infiltrations peuvent soulager les douleurs, c'est ce que faisait Jeannette Travel médecin du président Kennedy, il était lombalgique, et elle lui faisait des infiltrations avant chaque discours, mais elle travaillait à l'aveugle. Aujourd'hui avec l'échographie, on peut repérer de manière efficace et rendre plus sure les infiltrations. Ce n''est pas une péridurale, on injecte plus en surface mais cela permet de lever en quelques minutes la contracture. Cela raccourcit la durée de la douleur, cela rassure le patient, cela permet de passer un cap. " ajoute le docteur Choquet

Le docteur Olivier Choquet, anesthésiste Copier

Pour l'instant on en est au stade de l'expérimentation, l'ARS n'a pas validé la méthode, mais des évaluations sont en cours et l'équipe médicale du CHU est convaincue de faire très rapidement des petits dans d'autres hôpitaux.

Et si vous voulez en savoir plus sur cette prise en charge innovante du lumbago, une conférence gratuite et ouverte au grand public a lieu ce jeudi soir au Gazette Café rue Levat à Montpellier à 18 heures.