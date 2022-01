Mal-être à l'hôpital : une quinzaine de salariés du CH de Saint-Vaury crient leur colère

"Des agents que l'on mute du jour au lendemain, des agents a qui on téléphone chez eux pour leur demander où ils sont parce que les plannings ont changé. Pour la certification, on suppose que certains ont été mis à l'écart. Psychologiquement, tout ça est lourd à supporter", raconte Nadia Jardinaud-Langlais, préparatrice en pharmacie et déléguée syndicale Force Ouvrière à Saint-Vaury. Elle et une dizaine d'autres salariés du centre hospitalier se sont rassemblés ce mardi matin devant le site pour faire part de leurs souffrances et colères.

On est en train d'aliéner les agents, des bons petits soldats - Nadia Jardinaud-Langlais, déléguée FO au centre hospitalier de Saint-Vaury

Ce rassemblement intervient le jour où des experts de la Haute Autorité de Santé étaient attendus pour donner une note à l'établissement sur la qualité et la sécurité des soins qui y sont pratiqués. C'est la certification. Le directeur délégué du CH Arnaud Garcia se défend, même s'il concède que cette certification est une période tendue pour l'établissement. "Pendant quatre jours, il est sur-sollicité mais évidemment que non, on ne met pas des agents de côté. Par contre, c'est vrai que les équipes sont un peu plus mobilisées que d'habitude, certains ont travaillé ce week-end", dit-il.

Une quinzaine de salariés, réunis autour d'une intersyndicale FO-CGT, se sont rassemblés devant le Centre Hospitalier de Saint-Vaury ce mardi matin. © Radio France - Bastien Thomas

"Nous derrière, on voit aussi la question de l'attractivité parce que ce rapport, la certification, de la Haute Autorité de Santé est publié de façon nationale et ce sont des éléments qui peuvent servir si vous êtes à la recherche d'un emploi et c'est pour ça que l'on y attache beaucoup d'importance", conclut-il.

La direction se défend aussi sur les conditions de travail de ses salariés. Selon Arnaud Garcia, 20 postes ont été recrutés depuis 2018, des CDD passés en CDI et plus de 600.000 euros investis sur le site.