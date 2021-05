Malade, le Tourangeau Axel Kahn se met en retrait de la Ligue contre le cancer

Le généticien et essayiste Axel Kahn, né au Petit-Pressigny dans le Lochois, annonce se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Ligue contre le cancer. Axel Han est touché directement par la cause qu'il incarne, puisque son cancer s'est aggravé récemment, d'où cette décision. Dans son communiqué, la Ligue précise "qu'il restera bénévole et, le demeurant, il restera mobilisé pour les personnes malades et pour La Ligue autant qu'il lui sera possible". Une présidence par intérim sera désignée dans les prochaines semaines.

Axel Kahn, 76 ans, est revenu plusieurs fois dans son village natal. Il est notamment venu en 2019 pour l’inauguration d’une plaque commémorative sur la maison où il est né, portant l’inscription « C’est ici qu’est né Axel Kahn ».