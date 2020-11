L'épidémie de Covid-19 continue en France, et le virus reste en partie mystérieux, surtout quand il affecte sévèrement des sujets a priori non à risques. Témoignages de l'Orléanais Mathieu Lestage et du maire de Blois Marc Gricourt.

Malades du Covid-19 : "On a beau savoir, on est surpris par la violence du virus quand on est touché"

Même si l'épidémie de Covid-19 s'attaque prioritairement aux personnes les plus vénérables - très âgées ou présentant des facteurs de comorbidité comme l'obésité ou le diabète - certains sujets a priori non à risques continuent d'être sévèrement infectés et font part de leur état de sidération.

Mathieu Lestage, jamais malade, "dérouille" depuis 3 semaines

C'est le cas de l'Orléanais Mathieu Lestage, 42 ans, ancien intervenant "pêche et nature" sur France Bleu Orléans : "J'ai une vie saine, je ne suis quasiment jamais malade, et là, ça fait trois semaines que je dérouille", résume-t-il. Forte toux, poussées de fièvre, perte du goût et de l'odorat, il enchaîne les symptômes et les tests positifs depuis le 16 octobre (au rythme d'un test par semaine), avec même un passage aux urgences vendredi dernier.

"J'ai cru que j'allais mieux, raconte-t-il, j'ai voulu reprendre un peu d'activité, et malheureusement tout s'est emballé et j'ai dû appeler le Samu. Les urgentistes du CHR d'Orléans m'ont fait passer toute une batterie de tests et le diagnostic est tombé : légère infection pulmonaire avec légère détresse respiratoire, à surveiller - et je suis rentré chez moi, sans traitement, en attendant que je remonte la pente..."

Pour Mathieu Lestage, "mon cas montre que personne n'est à l'abri. On a beau savoir que c'est possible, on est surpris par la violence de virus quand il vous tombe dessus. Mon obsession est de ne pas contaminer les miens, je vis isolé dans la maison avec un masque. Ne pas avoir la maîtrise de son corps, c'est sans doute ce qu'il y a de plus perturbant."

Marc Gricourt lance un appel à la prudence

Autre expérience, celle de Marc Gricourt. Le maire PS de Blois, 1er vice-président de la région Centre Val-de-Loire, est âgé de 59 ans. Il a été testé positif au Covid-19 le 27 octobre dernier, et il lui a fallu patienter jusqu'à lundi matin pour enfin ne plus avoir de fièvre.

"La différence avec une simple grippe, témoigne-t-il, c'est que les symptômes se poursuivent vraiment dans la durée : de la fièvre, des maux de tête, une fatigue intense, une toux persistante, tout cela non-stop pendant quatorze jours. C'est vraiment exceptionnel, et si des personnes en bonne santé comme je le suis sont touchées à ce point, on comprend que le virus puisse faire des ravages chez les plus fragiles."

L'élu en a profité pour renouveler les messages de prévention auprès de la population :

"C'est ma responsabilité d'élu, souligne Marc Gricourt, d'autant que je crains qu'on ne doive vivre encore de longs mois avec ce virus. Et puis je suis très sensible aux sujets sanitaires, de par mon ancien métier d'infirmier." A la mairie de Blois comme à la Région Centre-Val de Loire, Marc Gricourt travaille pour l'instant à distance et en visio-conférence, mais espère pouvoir revenir progressivement en présentiel : "C'est plus pratique pour signer des parapheurs, et c'est aussi important de soutenir les agents qui continuent leur mission de service public sur le terrain."