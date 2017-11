Maladie d'Alzheimer : plus de 40 000 "aidants familiaux" en Isère

Un retraité est jugé à partir de ce jeudi à Grenoble pour avoir tué sa compagne, malade d'Alzheimer. Il a expliqué qu'il n'arrivait plus à l'aider au quotidien. Cette affaire tragique met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les "aidants familiaux".

Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Grenoble lève le voile sur une réalité : la situation difficile, parfois dramatique de ceux et celles qui, au quotidien, aident un proche atteint d'Alzheimer. Françoise Anthonioz-Blanc était l'invitée du coup de fil de l'actu ce matin sur France Bleu Isère. La présidente de France Alzheimer en Isère estime à 14 000 le nombre de malades dans le département. Par extrapolation, les "aidants familiaux" seraient "plus de 40 000" en Isère.

Ces gens souffrents d'une charge très lourde pesant sur leurs épaules. Une charge pysique certes mais surtout une charge qui est morale et psychologique - Françoise Anthonioz-Blanc

Présents au quotidien auprès d'une personne dont lentement l'état se dégrade, ils sont confrontés à la diminution de l'autonomie de leur proche et une perte progressive de leur identité. Pour Françoise Anthonioz-Blanc, des aides existent, mais parfois la personne malade ne souhaite pas en bénéficier. L'aidant se trouve alors seul. L'association France Alzheimer proposent un soutien psycholgique à ces aidants, au travers notamment de groupes de parole et de formations. Françoise Anthonioz-Blanc incite par ailleurs les médecins, dès le diagnostic et en plus du traitement médicamenteux, à orienter les malades et leurs familles vers les dispositifs d'aides à domicile.