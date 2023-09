Maladie d'Alzheimer : yoga et ping-pong à Strasbourg pour les patients et les aidants

Alors que plus d'un million de Français sont malades d'Alzheimer, une maladie dont on ne guérit pas, France Bleu Alsace se penche en cette journée mondiale de lutte contre la maladie sur une initiative d'Alsace Alzheimer 67 pour améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille. L'association propose depuis 2021 des activités sportives.

Deux fois par mois, des séances de ping-pong et de yoga sont organisées à Strasbourg. "La recherche a montré les bénéfices du sport sur le corps et sur les capacités cognitives", rappelle Nathalie Laeng, psychologue, qui travaille avec l'association depuis une trentaine d'années. "Au ping-pong, on rigole beaucoup, et puis ça peut aussi donner des idées à l'aidant à domicile. Face à un malade agité ou qui a du mal à s'occuper, pourquoi ne pas faire une partie !"

Le sport, vecteur de contact social

Quant au yoga, il aide les malades à mieux gérer leur stress et leurs angoisses, notamment quand ils sont conscients de leurs difficultés. "Quand ils ressortent, ils ont un visage apaisé, calme, on voit les effets sur leur corps."

Au delà des effets spécifiques de ces sports, il y a aussi un bénéfice plus global. Le sport permet de garder un contact social, et aussi de rester acteur de sa vie. "Ca aide à garder un projet de vie, à ne pas rester passif face à la maladie," souligne Nathalie Laeng. Et c'est d'autant plus important que la maladie est détectée de plus en plus tôt.