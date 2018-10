Côte-d'Or, France

Ils attendent avec impatience de le rencontrer. Le professeur Christian Perronne, chef du service infectiologie de l'hôpital de Garches vient ce lundi soir à Chalon-sur-Saône pour donner une conférence sur le sujet. "On sait qu'il est à l'écoute, il a toujours des bonnes idées et des petites solutions" sourit la maman de Valentine.

Des avis médicaux qui divergent

Valentine, elle a 22 ans et elle habite à Dijon. En 2016, elle tombe malade et subit toute une série d'examens. Elle perd la vue, puis l'usage de ses jambes et se retrouve en fauteuil roulant. Elle fait plusieurs fois le test sérologique Elisa, qui se révèle positif et suit une antibiothérapie qui la remet sur pieds. "Les médecins du CHU de Dijon pensent que ce n'est pas la maladie de Lyme, explique Valentine. Ils ont cherché du côté de la sclérose en plaque, du syndrome de Guillain Barré, en ce moment ils se demandent si ce n'est pas une spondylarthrite, sauf que j'ai vu des spécialistes à Dijon, Nancy, Montbéliard et Paris, et eux pensent que c'est bien la maladie de Lyme. C'est très compliqué d'écouter les avis des uns et des autres, et de ne pas savoir vraiment qui a raison et qui a tort. Moi ce que je vois, c'est que les antibiotiques contre la Borrelia ont été efficaces."

On m'a dit que c'était dans ma tête

Dominique raconte à peu près la même histoire. Cette habitante de Pouilly-en-Auxois est tombée malade en 2009 et elle a été finalement diagnostiquée en 2015. "Mais au début, personne ne me croyait. On m'a dit que c'était dans ma tête, que j'étais folle. J'avais des douleurs dans les mains et dans les poignets, mais on ne voyait rien quand je passais des radios. C'est vraiment un parcours du combattant, heureusement que j'avais un entourage très présent et que mon mari pouvait assumer financièrement la maladie, parce que moi, je ne pouvais plus travailler."

Douleurs dans les articulations, fatigue intense, difficultés à se concentrer ou pertes de mémoire, la plupart des symptômes ne sont pas spécifiques à la maladie de Lyme. Si on ajoute le fait que la fiabilité des tests sérologiques est contestée et que la forme chronique de la maladie fait débat même chez les médecins, le chemin pour les patients est souvent très long.