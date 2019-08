Maladie de Lyme : le CHU de Clermont-Ferrand centre de référence pour la prise en charge des patients

Clermont-Ferrand, France

Le ministère de la Santé a retenu le CHU de Clermont-Ferrand, associé au CHU de Saint-Etienne, pour devenir l’un des cinq centres de référence en France pour la prise en charge des maladies vectorielles à tiques, comme la maladie de Lyme. Ces établissements, destinés à la prise en charge des patients les plus complexes, "s'engagent à respecter les recommandations nationales" sur le diagnostic et la prise en charge de la maladie.

Le Puy-de-Dôme, un des départements les plus touchés

Le nombre de nouveaux cas de maladie de Lyme a connu une "augmentation significative" en 2018. Le nombre de nouveaux cas a atteint 104 cas pour 100 000 habitants l'an dernier (soit plus de 67 000 cas), contre 69 pour 100 000 en 2017 (environ 45 000 cas). Le Puy-de-Dôme fait partie des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes les plus touchés par la maladie de Lyme : avec une estimation comprise entre 91 et 117 cas pour 100 000 habitants.

La prévention reste le meilleur moyen de se prémunir de la maladie

Avec l'été et la chaleur, les tiques sont de sortie. Ces petites bêtes peuvent être porteuses de la bactérie Borrelia qui transmet la maladie de Lyme. Il faut donc éviter de se faire piquer. Les tiques aiment particulièrement les forêts, les herbes hautes des prairies, mais aussi les jardins publics. Si vous partez en randonnée ou vous promener, il faut donc privilégier les vêtements couvrants.

Lorsque vous rentrez chez vous, inspectez vous des pieds à la tête ainsi que vos proches. Si vous remarquez un petit point noir, il peut s'agir d'une tique. Pour l'enlever, il faut aller en pharmacie se procurer un tire-tique. Surtout ne pas l'enlever à la pince à épiler, vous risqueriez de ne pas extraire toute la tique. Dans les jours qui suivent la morsure, surveillez bien la zone où vous avez été piqué. Si une tâche rouge apparaît autour, ce qu'on appelle un érythème migrant, il faut tout de suite aller consulter un médecin. Il vous donnera un traitement antibiotique.