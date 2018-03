Le Grand-Est fait partie des régions les plus touchées par la maladie de Lyme transmise par les tiques, selon une étude rendue publique ce jeudi par l'Agence Régionale de Santé Grand-Est.

Grand Est, France

Selon l'étude "Alsa(ce)tique" publiée ce jeudi par l'Agence Régionale de Santé Grand-Est, 2 200 cas de maladie de Lyme transmise par les tiques, sont estimés par an en Alsace. L'étude a été menée par l'agence Santé publique France sur la période de 2014-2015. Le taux d’incidence annuel moyen, c'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes atteintes par la maladie est estimé à 117 cas pour 100 000 personnes dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, soit une incidence plus de deux fois supérieure à la moyenne française(51 cas / 100 000 habitants en 2015). Ce sont des médecins volontaires qui ont fourni les chiffres à cette étude. Si elle n'a pas été menée en Lorraine, le réseau Sentinelles estime en 2016 le taux d'incidence annuel moyen de la maladie à 332 cas pour 100 000 habitants en Lorraine.

L'ARS a lancé une campagne de sensibilisation en 2015. - ARS Grand-Est

Plus de tiques et plus de promeneurs

"Il y a trois facteurs qui expliquent ce chiffre plus élevé, explique Sophie Raguet, épidémiologiste à l'ARS Grand-Est. En Alsace on sait qu'il y a une densité de tiques importante du fait d'un gibier présent, ainsi qu'une proportion de tiques infectées importante. Il y a aussi pas mal de personnes qui pratiquent des sports extérieurs notamment dans le massif vosgien."

Consultations spécialisées dans le Grand-Est

Depuis 2015, l'ARS Grand-Est a lancé une campagne de sensibilisation avec notamment des panneaux d'information à l'entrée des forêts et communique auprès des médecins sur le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme. A savoir que le CHRU de Nancy et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg proposent à la demande du médecin traitant des consultations spécialisées sur la maladie de Lyme.