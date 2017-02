Maladie de Lyme : un dispositif unique dans le Grand Est au CHRU de Nancy

Une consultation spécifique pour mieux diagnostiquer la maladie de Lyme. Elle est proposée par le service des maladies infectieuses du CHRU de Nancy, et fait intervenir différents spécialistes pour proposer une prise en charge du patient, qu'il soit effectivement atteint par la maladie ou non.

Ce nouveau dispositif médical est unique dans le Grand Est, et peu répandu en France. Si votre médecin traitant a un doute sur le fait que vous ayiez contracté la maladie de Lyme, transmise par une piqûre de tique et potentiellement grave si elle n'est pas diagnostiquée à temps, il peut vous envoyer effectuer cette consultation au service des maladies infectieuses du CHRU. Elle fait intervenir des infectiologues mais aussi des rhumatologues, dermatologues et psychologues.

Une journée de rendez-vous avec différents médecins

Tout commence par un questionnaire standardisé et un entretien avec l'un des huit médecins du service des maladies infectieuses. Puis, si besoin, une journée de rendez-vous est organisé avec différents praticiens. Le docteur François Goehringer, coordonnateur de la consultation, souhaite "accélérer les choses en une seule procédure". L'idée, c'est d'éviter les consultations multiples chez différents spécialistes, et des dossiers morcelés.

Sans la vision d'ensemble, on peut passer à côté de quelque chose. En se mettant tous autour d'une table, avec le médecin traitant, on espère que ça peut créer un échange entre les différents médecins, pour que la lumière s'allume et qu'on puisse dire : voilà, c'est ça qui se passe. - François Goehringer, coordinateur de la consultation.

Objectif de cette consultation pluridisciplinaire : réunir les conditions d'une meilleure prise en charge de la maladie de Lyme ou d'une autre maladie dont les symptômes sont parfois partagés, comme l'apnée du sommeil, dépression, cancer ou maladie d'Alzheimer. La consultation "Maladie de Lyme", consultation spécialisée, ainsi que le forfait hospitalier, sont pris en charge par la Sécurité sociale et votre mutuelle. La maladie de Lyme toucherait plus de 2.600 personnes chaque année en France.

