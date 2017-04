Maladie de Lyme : une étude participative pour recenser les cas dans les Combrailles

Le CHU et l'Inra de Clermont-Ferrand viennent de lancer pour un an une étude participative pour recenser les cas de maladie de Lyme dans le secteur très exposé des Combrailles. On vous explique comment ça fonctionne.

Difficile aujourd'hui de dire combien de personnes sont atteintes de la maladie de Lyme. Le réseau Sentinelles, qui recueille les informations transmises par 1400 médecins, estime à plus de 33 000 le nombre de nouveaux cas en 2015. L'Auvergne est un territoire particulièrement exposé et notamment le secteur des Combrailles. D'où l'idée d'une étude qui permettrait de recenser le nombre de cas sur cette zone précise.

L'affiche distribuée dans les Combrailles pour appeler à participer à l'étude.

"On sait qu'il y a un taux d'infestation de tiques important dans cette zone", explique le Professeur Olivier Lesens, du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Clermont-Ferrand. C'est en voyant beaucoup de personnes arriver à l'hôpital avec une photo de leur morsure qu'est venue l'idée de cette étude LymeSnap.

Avis, donc, aux promeneurs des Combrailles porteurs d'une tache rouge après une morsure de tique. "Ce qu'on voudrait c'est que les gens prennent une photo et qu'ils nous l'envoient par SMS ou par mail. Elle va être analysée par un dermatologue et un infectiologue et puis on va rappeler les gens pour les interroger." En cas de contamination avérée, ce sera l'occasion de conseiller les malades pour leur traitement, faire de la prévention et donc recueillir des données pour l'étude qui va courir pendant un an.

Pour participer : un site internet, un mail lyme-snap@chu-clermontferrand.fr et un numéro de téléphone 07 51 52 98 31.