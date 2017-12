Indre-et-Loire, France

Trois cents personnes vont déposer plainte en janvier contre l'Etat et les autorités sanitaires. Elles dénoncent le manque de fiabilité du test pour dépister cette maladie transmise par les tiques et réclament une meilleure reconnaissance. L'an dernier, ils avaient déjà porté plainte contre les laboratoires pharmaceutiques.

Malade pendant 25 ans sans le savoir, Julie Tougard, 35 ans aujourd'hui, habitante de Ligueil, n'attend pas d'argent de la part de l'Etat mais bien une reconnaissance de la maladie.

Je veux que l'Etat prenne en charge correctement la maladie. Excusez moi du terme mais c'est une merde.

Julie se réjouit que le combat judiciaire prenne de l'ampleur. Elle prévient que d'autres vagues de plaignants vont arriver dans les mois à venir.

Accompagnée de 300 autres plaignants, elle se sent enfin comprise. Sa maladie de Lyme a été diagnostiquée il y a un an et demi, après en avoir souffert sans le savoir pendant plus de vingt-cinq mois. Après six mois de prise en charge, elle était guérie.