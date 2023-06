Maladie de Parkinson : "La recherche avance doucement", salue France Parkinson 76

9 800 patients atteints de Parkinson sont pris en charge en Normandie, 200 000 personnes touchées en France. On parle de cette maladie neurodégénérative sur France Bleu Normandie, à l'occasion de ce Tour de France réalisé par Michel Berry : cet habitant du pays basque vient faire un tour chez nous pour sensibiliser autour de ce sujet.

"Ça m'impressionne et je pense qu'il a raison de le faire. On demande aux gens atteints de Parkinson de faire beaucoup d'activité physique pour justement faire en sorte que les muscles ne s'engourdissent pas trop, que la maladie n'évolue pas trop vite", salue Michel Servo, le délégué du comité France Parkinson de la Seine-Maritime, invité de France Bleu Normandie ce mercredi.

1 adulte sur 250 est touché : "c'est vrai que dans pas mal de familles, on en parle autour de nous, on a un oncle, un grand-père qui a été touché. Malheureusement, c'est une maladie qui démarre parfois de bonne heure pour certains, et c'est une maladie qui est difficile à vivre, très évolutive." Une maladie difficile à diagnostiquer, "généralement on prend les symptômes pour de la déprime, et on ne pense pas forcément à Parkinson tout de suite. C'est ensuite après quelques mois, que les patients sont orientés vers les neurologues, qui découvrent la maladie avec des tests."

C'est une maladie qui connaît une croissance extrêmement rapide. "La population vieillit, on en parle plus qu'avant également : autrefois, les gens parlaient "tremblote" par exemple, alors que ça pouvait être Alzheimer." Pour Michel Servo, la bonne nouvelle, c'est que "la recherche avance plus actuellement sur les traitements pour améliorer la qualité de vie du malade et on espère trouver d'où vient cette maladie. Il y a une recherche internationale et France Parkinson participe à beaucoup de projets. Chaque CHU de France travaille sur un thème particulier, donc ça avance doucement pour le malade, on voudrait que ça aille plus vite, mais ça avance quand même."

C'est une des particularités de la maladie, on sait que certains facteurs la favorisent, mais pas comment elle naît. "On sait que certains pesticides la favorisent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Parkinson dans le sud de la France, surtout chez les vignerons, et c'est reconnu comme maladie professionnelle. On pense aussi à la qualité de l'air qui peut aussi jouer chez nous parce qu'en Normandie, il y avait autrefois des usines chimiques."

Soulager les aidants

Michel Servo confie que cela fait 18 ans qu'il est aidant, mais qu'il arrive, "avec la solution dite du baluchon" à trouver des moments pour souffler. Son épouse est atteinte de la maladie. "C'est vrai que c'est dur de quitter son malade, même si une personne nous remplace. Donc ce n'est pas évident parce qu'on se demande si ça va bien se passer." C'est le principe du Baluchon : "quelqu'un vient voir à votre domicile pour analyser comment vous fonctionnez, puis vous remplace, comme ça vous pouvez partir l'esprit tranquille. Votre compagnon ou compagne n'est pas déracinée. Malheureusement, c'est plus difficile pour certains."

