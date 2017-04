Parkinson : une campagne pour changer le regard sur la maladie

À l'occasion de la Journée mondiale Parkinson ce mardi, l'association France Parkinson lance une campagne pour mieux faire connaître cette maladie qui touche 200.000 personnes en France. Le médecin Michel Cymès et le photographe Yann Arthus-Betrand ont participé à cette campagne.

La maladie de Parkinson a été découverte en 1817, et pourtant, 200 ans plus tard, elle reste mal connue. Elle est souvent considérée comme une maladie qui ne touche que les personnes âgées, alors qu'elle se déclare en moyenne à 58 ans, explique France Parkinson. Et les symptômes ne se limitent pas à des tremblements : la maladie provoque des troubles physiques, physiologiques et psychologiques, qui peuvent isoler les personnes concernées.

C'est sur ces points que l'association France Parkinson met l'accent dans la campagne qu'elle vient de lancer, à l'occasion de la Journée mondiale Parkinson, qui se tient ce mardi 11 avril.

25.000 nouveaux cas chaque année en France

La campagne se décline en une série de portraits de malades et responsables de l'association France Parkinson - prises par Yann Arthus-Bertrand - avec le message : "Changeons de regard sur Parkinson". Sous chaque portrait, les grands chiffres de la maladie sont rappelés : 200.000 malades en France, et 25.000 nouveaux cas chaque année.

Une cinquantaine d'actions de sensibilisation partout en France

Un spot télé a également été tourné pour cette campagne de sensibilisation : il met en scène un malade (Philippe) dans un restaurant d'entreprise. Il est dévisagé par ses collègues en raison de ses tremblements, et finit par faire tomber son plateau. Il est alors épaulé pour ramasser son assiette par le médecin Michel Cymès, qui explique que ce dont "souffre surtout" Philippe, "ce sont les regards et les jugements" qui l'isolent. "L'aider, c'est avant tout ne pas le juger", conclut Michel Cymès.

La Journée mondiale Parkinson a lieu ce mardi 11 avril, mais le programme s'étale sur tout le mois d'avril, et même jusqu'au 20 mai. Une cinquantaine d'événements sont prévus dans toute la France : conférences et rassemblements autour des malades et leurs proches.