Maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes : dépistage gratuit à La Baule

Le bus du Coeur des Femmes s'est installé place des Salines à La Baule jusqu'à ce jeudi soir. Il s'agit d'une vaste opération gratuite de dépistage des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes, bien loin devant les accidents de la route ou le cancer du sein. Avec 200 décès par jour, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Cannes qui disparaît chaque année, alors qu'il suffit dans 80% des cas d'un dépistage pour éviter le pire. C'est tout l'enjeu de ce bus itinérant initié par le fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes.

Un parcours en 7 étapes pour aboutir à un bilan complet. Il y a d'abord la consultation avec un médecin, puis l'analyse lipidique, une petite piqûre au bout du doigt pour mesurer la glycémie ou le cholestérol, ensuite si besoin un électrocardiogramme, et un Dopler, soit l'échographie du coeur, de l'aorte et du chemin vasculaire.

Dans le bus, les cardiologues, infirmières et généralistes pratique les analyses lipidiques pour la glycémie ou encore le cholestérol, prennent la tension, et peuvent pratiquer des ECG comme des Dopler © Radio France - Hélène Roussel

le plus fort taux de décès par infarctus, c'est chez la femme entre 45 et 54 ans

"On n'a jamais eu de plan de santé national sur les maladies cardiovasculaires, c'est aberrant" dénonce la cardiologue, professeur au CHU de Lille et co-fondatrice d'Agir pour le Coeur des Femmes, Claire Mounié-Veillé. D'autant que les femmes prennent peu soin d'elles, "elles s'occupent de leurs proches mais très peu de leur santé, 81% des femmes ont tendance à s'oublier, et entre le travail et la charge mentale, elles sont souvent stressées", détaille Thierry Drilhon, co-fondateur lui aussi. Et le stress est un facteur de risque non négligeable. "Le plus fort taux de décès par infarctus ces 10 dernières années, c'est chez la femme active entre 45 et 54 ans et ça ne cesse d'augmenter" précise Thierry Drilhon. Parmi les autres facteurs de risques : l'hypertension, le diabète, le cholestérol, une mauvaise contraception, l'hérédité.

Thierry Drilhon et Claire Mounié Veillé co-fondateurs de Agir pour le Coeur des Femmes © Radio France - Hélène Roussel

les symptômes chez les femmes encore peu connues

Autre explication : le coeur est plus petit et les artères plus fines chez la femme, sans parler des symptômes peu connus. "Chez l'homme, une douleur dans la poitrine ou dans le bras et on file chez le cardiologue, mais quand la femme est fatiguée, a des mots de tête, des essoufflements, des troubles digestifs, on ne fait pas le rapprochement". Dans la salle d'attente, plusieurs patientes quinquagénaires, sexagénaires, toutes font ces tests pour la première fois. "J'ai une amie qui vient de mourir d'une maladie du coeur, je me suis dit qu'il valait mieux prévenir que guérir".

La prévention en matière de maladie cardio-vasculaire peut vraiment sauver. Dans 8 cas sur 10, un bon suivi avec le traitement adapté suffit. "L'an dernier, sur 1066 femmes, nous estimons en avoir sauvé 955" assurent les fondateurs d'Agir pour le Coeur des Femmes qui ont bien l'intention de poursuivre leur tournée en France et de sauver 10 000 femmes en 5 ans.

