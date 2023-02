Maladies rares : à Bain-de-Bretagne, le combat de Gabriel, 6 ans, et sa maman

La journée internationale des maladies rares est une journée importante pour Gabriel et Emilie, sa maman.

Mardi 27 février c'est la journée internationale des maladies rares. En Bretagne, 180.000 personnes sont touchées par une maladie rare. Au total, on dénombre trois millions de malades en France. Une maladie est dite "rare" quand elle concerne moins d’une personne sur 2.000. Cette journée est donc l'occasion de mettre la lumière sur la vie de ces malades et de leurs proches. C'est le cas à Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, d'Émilie Frantz, 39 ans, maman de Gabriel, 6 ans, atteint de "Gangliosidose à GM1", aussi appelée maladie de Landing.

1 enfant sur 200.000 naissances

Cette maladie est génétique, rare, lysosomale et évolutive. Elle se traduit par dysfonctionnement au niveau des cellules nerveuses du cerveau, provoquant une neurodégénérescence. Une maladie héréditaire extrêmement rare : seulement 2.000 cas sont recensés dans le monde. Les premiers symptômes de Gabriel ne sont pas apparus à sa naissance mais vers ses deux ans, alors qu'il n'arrivait toujours pas à marcher seul explique Émilie sa maman : "On a commencé les premiers examens, les premières consultations, On a eu le diagnostic en janvier 2020. Sa maladie a un nom, un peu barbare d'ailleurs, un nom qu'on avait jamais entendu."

Deux années d'attente avant le diagnostic

Très vite, vers ses quatre ans, Gabriel ne pouvait plus faire ce qu'il avait appris à faire tout petit. "Cette maladie est très invalidante, très lourde, explique sa maman. Elle entraîne un polyhandicap, une épilepsie. Gabriel a très peu d'autonomie puisque son taux d'incapacité est supérieur à 80 %. Donc il a besoin d'aide dans tous les gestes du quotidien". Débute alors un nouveau métier pour cette pharmacienne de 39 ans : "Être aidant, c'est un boulot très intense, 24 heures sur 24. J'ai dû stopper mon activité professionnelle. Il existe des structures sur le département mais elles sont très rares et il y a beaucoup de monde sur liste d'attente, donc c'est très difficile d'avoir une place."

Mais Émilie ne perd pas espoir et garde le sourire, même si elle se sent un peu seule face à la maladie : "En même temps, c'est tellement rare qu'on n'a pas vraiment de points de comparaison. Il y a très peu de chance de rencontrer une autre famille dont l'enfant a la même p athologie que le nôtre pour pouvoir échanger autour de ça. Donc c'est vrai que c'est difficile. Ça isole beaucoup, en fait." C'est pourquoi elle a créé il y a deux ans l'association Gabriel juste exceptionnel pour aider notamment d'autres familles concernées par la maladie.

Actuellement, l'association cherche à recueillir des dons pour acheter du matériel adapté à Gabriel, qui continue de grandir, notamment un véhicule permettant de transporter le fauteuil électrique de son "super-héros" comme Émilie aime le surnommer.