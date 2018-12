TÉMOIGNAGE - Maladies rares : "Je ne veux pas voir mourir mon fils à cause de soucis de rentabilité"

Par Johan Moison, France Bleu Armorique, France Bleu Breizh Izel et France Bleu

Frédéric Maignan est un père inquiet et révolté. Le suivi médical dont bénéficie son garçon atteint d'une maladie génétique rare et incurable, risque de s'interrompre à la fin de l'année car l'hôpital public ne le finance plus.