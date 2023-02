Maladies rares : "Les diagnostics avancent", assure la cheffe du service génétique au CHU de Rennes

Environ 180 000 personnes sont touchées par une maladie rare en Bretagne, 3 millions partout en France, soit une personne sur 2 000. Ce mardi 28 février, c'est la journée internationale des maladies rares. En Bretagne, la plateforme rares-breizh.fr sensibilise, informe et accompagne les malades et leurs proches. La coordinatrice de la plateforme, la professeure Sylvie Odent est cheffe du service de génétique au CHU de Rennes, était l'invitée de France Bleu Armorique ce matin. Pour elle il y a encore beaucoup de travail concernant l'accompagnement des malades, mais les diagnostics avancent.

France Bleu Armorique : De quoi parle-t-on, c'est quoi une maladie rare ?

Sylvie Odent : C'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Il y a des maladies rares plus fréquentes, comme par exemple en Bretagne, la mucoviscidose. Mais vous avez des maladies ultra rares où il peut y avoir trois quatre personnes en France par exemple. A l'échelle de la France, c'est trois millions de personnes, c'est 30 millions en Europe, c'est 300 millions dans le monde. Finalement, ça fait beaucoup de monde.

On imagine qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ne sont pas diagnostiquées ?

Il y a encore beaucoup de différences de diagnostics. Non pas parce que les centres experts, les centres maladies rares n'existent pas, parce qu'ils sont bien structurés, mais en fait, les professionnels de terrain, le grand public les connaît pas bien encore. Il y a encore une erreur de diagnostic qui a à peu près la moitié des personnes qui n'ont pas de diagnostic. Actuellement, ils sont ici mais qui mettent beaucoup de temps pour en avoir un puisque on estime que un quart des personnes à peu près attendent quatre ans pour avoir un diagnostic.

La plateforme rares-breizh.fr dont vous vous occupez, c'est un numéro de téléphone, un site internet, un lieu d'accueil, à quoi ça sert concrètement ?

C'est une plateforme d'expertise maladies rares. Elle a un rôle important de lien entre le dispositif national, les filières nationales de maladies rares et le territoire. Elle a un rôle essentiellement d'orientation. Tout le monde peut s'adresser à cette plateforme, aussi bien les patients que les professionnels, le grand public, les associations aussi. On travaille beaucoup avec les associations de personnes malades. On a un numéro de téléphone unique, le 02 99 26 86 87. Et donc c'est une plateforme qui a deux antennes, une à Rennes, l'autre à Brest, pour couvrir l'ensemble de la Bretagne.

Les patients, les proches de patients manquent encore de suivi, d'information ?

Il y a énormément besoin d'information. On a de plus en plus d'appels. On a multiplié les appels et les réponses qu'on peut apporter. En fait, on a un gros rôle d'orientation. Et puis on essaie de faire au mieux pour que le parcours de soins et de vie de ces personnes malades soit amélioré, qu'ils se sentent surtout moins isolés. Quand vous êtes malade, vous vous sentez isolé, mais peut-être encore plus quand personne ne connaît votre maladie.

Est ce qu'il y a encore un tabou autour des maladies rares ? On n'en parle pas parce qu'on a peur de ce que cela représente, ça nous ramène à l'idée de la mort ?

Oui, il y a un tabou, mais de moins en moins quand même. Parce qu'il y a eu trois plans maladies rares. On en parle quand même de plus en plus. L'Alliance maladies rares, qui est une fédération d'associations, a beaucoup plaidé justement pour sortir de ce tabou. Ils font actuellement une campagne très efficace d'ailleurs pour justement dire qu'il faut sortir de cette impasse diagnostic et de cet isolement. Donc je dirais que c'est dur encore, mais moins qu'avant.