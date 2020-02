Malaise au CHU de Dijon : "les personnels ne supportent plus de travailler dans ces conditions"

Le malaise est toujours palpable dans le secteur de la santé. Dans toute la France, le personnel hospitalier est appelé à se mobiliser ce vendredi, à la fois contre la réforme des retraites, et plus généralement pour défendre leur profession.

La grève se poursuit donc dans les hôpitaux à travers toute la France. En ce vendredi 14 février, tous les personnels de santé sont appelés à manifester. Un rassemblement est prévu à Dijon devant l'Agence régionale de santé.

Pour la secrétaire de l'Union CGT santé et action sociale en Côte-d'Or Anne-Marie Poisot, si le mouvement entamé il y a neuf mois concerne d'abord les urgences, le phénomène est vraiment généralisé à toutes les branches de la santé : "ça concerne la hôpitaux, et aussi les personnels des services sociaux et de la protection de l'enfance. Il rencontrent les mêmes problématiques : _une baisse importante des moyens_, l'application d'une politique d'austérité qui dure depuis des années, avec des réductions de budgets qui entraînent des fermetures de services, une prise en charge 'low cost' des patients, une non-augmentation des salaires et une non-reconnaissance des responsabilités et des qualifications des professionnels."

A Dijon, un mouvement tardif

Le service des urgences du CHU de Dijon est parmi les derniers établissements à avoir voté la grève. Mais là aussi, les choses s'aggravent, à en croire Anne-Marie Poisot : "la situation a empiré récemment au niveau des urgences, il y a des pénuries, l'insuffisance de lits d'hospitalisation, _qui amène les patients à stagner pendant des heures en attendant d'être pris en charge_. Tout ça génère une agressivité de la part des patients et de leurs familles, et les personnels ne supportent plus de travailler dans ces conditions-là."