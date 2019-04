Malaises dans les maisons de retraite : le droit de réponse du directeur de l'hôpital de Laval

Laval, France

D'après le syndicat Force Ouvrière, plus de 70% des salariés ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. Autant ou presque viennent à reculons ou par obligations. Dans les établissements, la situation se dégrade chaque jour, chaque mois, chaque année constate l'organisation syndicale, malgré les bonnes intentions ou les promesses politiques. Le directeur de l'hôpital a ce jeudi souhaité apporter son droit de réponse.

"Les problématiques des EHPAD du CH Laval, différentes selon le site, sont une préoccupation de la direction depuis de nombreuses années, ainsi que pour l’encadrement de proximité. Les professionnels y font un travail remarquable et difficile. Nous l’avons rappelé la semaine dernière avec le Président du Conseil Départemental et le Maire de la Ville de Laval, à l’occasion de la présentation à la presse de la reconstruction des deux EHPAD du Rocher Fleuri et de Jeanne Jugan. En effet, vétustes, ces deux sites ne proposent pas des conditions hôtelières à la hauteur des attentes légitimes des résidents et de leurs proches ni des conditions de travail satisfaisantes pour les professionnels."

Des moyens humains pourtant en augmentation ?

L'an dernier, selon Force Ouvrière, des employés ont décidé d'arrêter leur activité pour "burn-out", épuisement physique et mental. Dans trois des quatre EHPAD, l'absentéisme a fortement augmenté, de 50%. Manque de moyens humains et matériels, ce n'est pas nouveau. "_Pour ce qui concerne les effectifs des quatre EHPAD, ceux-ci, bien que contraints par les modalités de financement, ont été réajustés. Il y a trois ans, après une large concertation interne et notamment une auto-évaluation, auxquelles étaient associés les représentants du personnel, la convention tripartite des EHPAD du CH Laval a été négociée avec le Conseil Départemental et l’ARS. Cette procédure a permis d_’augmenter les moyens humains, de 244 à 262,5 agents. L’absentéisme qui a fortement augmenté depuis 2017, vient en particulier de la difficulté de recruter des personnels contractuels stables et motivés sur les postes d’agent de service hospitalier, dans un contexte de dévalorisation médiatique des prises en charge et des accompagnements de personnes âgées qui pénalise tout particulièrement le métier d’aide-soignant" réagit le directeur de l'hôpital de Laval.