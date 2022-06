L'Agence régionale de santé confirme que l'eau du robinet n'est pas en cause dans les malaises de 72 enfants de l'école primaire de Lauris ce jeudi 16 juin. Il pourrait s'agir d'un coup de chaleur.

Malaises de 72 écoliers à Lauris : l'eau du robinet n'est pas en cause

Les analyses confirment que l'eau du robinet n'est pas en cause.

L'interrogation reste entière après le malaise de 72 enfants de l'école élémentaire des Aires à Lauris jeudi 16 juin. Les dernières analyses, dont les résultats ont été publiés ce lundi, confirment que l'eau du robinet n'est pas en cause, indique ce mardi matin le directeur de l'Agence régionale de santé en Vaucluse, Loïc Souriau. "Les analyses d'eau réalisées dès le jour de la survenance de cet incident sont conformes, donc l'hypothèse d'une intoxication liée à l'eau est écartée", indique-t-il.

L'hypothèse d'une intoxication alimentaire est également exclue, selon l'ARS, qui envisage d'autres hypothèses. Un tiers des élèves a ressenti des maux de tête et des crampes d'estomac. "Nous pensons notamment particulièrement aux coups de chaleur. Mais il est aussi possible que cela puisse être une contamination virale de type gastroentérite", poursuit Loïc Souriau. L'ARS poursuit son enquête pour déterminer les causes précises des malaises.