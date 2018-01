Malataverne, France

Le maire de Malataverne, dans la vallée du Rhône et l'ancien médecin installé depuis 1981 avait bien anticipé son départ à la retraite. Ils avaient trouvé un généraliste pour un passage de témoin en douceur. Problème : le généraliste arrivé il y a 6 ans a décidé de quitter la commune. Malataverne se retrouve sans médecin généraliste.

Une banderole pour trouver un nouveau généraliste

Le maire de Malataverne a donc installé deux banderoles sur sa commune dont une à la sortie Montélimar Nord de l'A7, un secteur très passant. il espère par ce biais trouver un nouveau généraliste. Le village a un cabinet médical avec des infirmières, des kinés et dans quelques jours un chirurgien-dentiste, mais pas de généraliste. Le maire a par ailleurs passé une annonce sur un site spécialisé.

Une banderole à la sortie Montélimar Nord de l'A7 -

La banderole, un procédé original mais qui a fonctionné pour Saint-Just-d'Ardèche

A quelques kilomètres au sud de Malataverne, le village de Saint-Just-d'Ardèche. Un village qui s'est retrouvé il y un an et demi dans la même situation. Plus de généraliste. Le maire a donc collé deux affiches aux entrées de la commune. Un an et demi après, la commune accueillait un nouveau médecin. Il y a eu entre temps beaucoup de candidats, mais ce n'est que cet automne que le nouveau généraliste a été installé. Et il a confirmé que c'est bien en voyant l'affiche qu'il a pris contact avec la mairie. Il travaille à 60% comme généraliste à Saint-Just et le reste du temps à l'hôpital de Vaison-le-Romaine.

Les mairies multiplient les facilités d'installation

A Saint-Just-d'Ardèche, le maire a transformé une ancienne école en deux cabinets médicaux tout équipé pour un coût de 40.000 €. Par ailleurs, le médecin a un an de loyer gratuit.