Malbouffe et sédentarité : jeunes gens soignez votre santé !

Belfort, France

Dans le cadre de la semaine de l'éducation à la santé du 17 au 21 décembre, les secondes du lycée Follereau assistent à des journées de préventions contre les addictions. 480 élèves participent à des ateliers consacrés à différents thèmes comme le tabac, le don d'organe, la nutrition ou encore les risques cardiovasculaires.

Aujourd'hui les adolescents sont plus enclins à manger de la malbouffe et à ne pas faire de sport. Le constat est national : les jeunes aujourd'hui ont "perdu 25% de leur capacité pulmonaire en 40 ans du notamment au sucre et à la sédentarité" selon Séverine Bourquin, déléguée régionale de l'association de cardiologie de Franche-Comté. Elle organise un atelier sur les facteurs de risques de maladie cardiovasculaires. Les élèves participent à des dépistages du diabète, mesurent leur IMC (indice de masse corporelle), leur tension artérielle, avec des infirmières de l'association. "Avec ces ateliers on sensibilise et on informe les lycéens à prendre soins d'eux pour qu'ensuite, quand ils deviennent de jeunes adultes ils n'aient pas de souci de santé." poursuit Séverine Bourquin.

Risques du tabac

Dans un autre atelier, les élèves de seconde essayent de répondre à un questionnaire sur le tabac et son impact sur le corps. Chaque année 140 000 personnes meurent de maladies cardiovasculaires. Chez les femmes, "c'est la première cause de mortalité avant le cancer du sein" explique le président de l'association de cardiologie de Franche-Comté Bernard Perriguey.

Les secondes remplissent un questionnaire sur le tabac. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Donner envie de faire du sport

Un des ateliers proposés consiste en un parcours de crossfit. Au programme : 40 sauts à la corde à sauter, 20 squats, 5 sauts par dessus un banc et 10 lancés de médecine ball de 4 kilos au dessus de 2,50 mètres pour les filles et 2,60 mètres pour les garçons. Un sport qui demande un effort très intense sur une courte durée (deux minutes en moyenne pour les lycéens). Maurice Goldman est professeur d'EPS : "On a choisi le crossfit parce que c'est à la mode est c'est un sport cardio. Nous, notre rôle en tant que prof d'EPS, c'est de leur donner envie. Sur ce parcours certains élèves se sont découverts et ils se rendent compte qu'ils peuvent trouver un sport qui leur plaît" affirme-t-il.

Parcours de crossfitt avec un effort intense sur deux minutes en moyenne. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Une dernière demi-journée santé est organisée jeudi pour les secondes du lycée professionnel.