Le site My-Pharma.info sort son enquête des 30 villes les plus touchées par la malbouffe en France. C'est la troisième édition. Dans ce classement 2018, Bordeaux est en tête, Paris est cinquième.

Paris, France

Dans son classement 2018 des 30 villes les plus touchées par la malbouffe, le site My-Pharma.info, spécialiste de l’information santé/pharma, place Paris en cinquième position. Bordeaux arrive à nouveau en tête. Pour la troisième année consécutive, elle possède la plus forte densité d'établissements de restauration rapide pour 1000 habitants. Angers est deuxième. Lyon est troisième. Aix-en-Provence est quatrième et Paris cinquième.

Classement complet des villes de France avec la plus forte présence d'enseignes de restauration rapide. - My-Pharma.info

Pour faire son classement, le site a pris en compte 16 chaînes de restauration rapide les plus présentes dans notre pays, considérées par la rédaction du site comme lieu de "malbouffe". Le classement porte sur la présence et la densité pour 1000 habitants de ces chaînes dans nos villes.

Paris rassemble 385 enseignes de restauration rapide

A Bordeaux, classée première, McDonald’s (10 enseignes) est la chaîne la plus représentée, juste devant Paul (9) et La Brioche Dorée plus Domino’s Pizza (7 enseignes chacune) qui dépassent désormais Quick qui continue la fermeture de ses restaurants suite à la fusion avec Burger King.

Paris compte 385 enseignes de restauration rapide. McDonald’s est toujours sur-représenté dans la capitale avec 69 enseignes, devant Subway (52) et Starbucks (50).

Mac Do est le plus présent en France

Parmi les chaînes de restauration rapide les plus représentées en France, McDonald’s domine toujours largement le podium avec 229 enseignes, devant Subway (174). Paul (123) dépasse désormais Domino’s Pizza (111). Suite à son rachat par Burger King, la chaîne Quick continue de fermer des restaurants, tandis que le nombre de Burger King continue de progresser. Mises ensemble, les 2 chaînes regroupent 129 restaurants.

Pas de chaînes de sushis dans l’analyse mais un classement avec les kébabs

Un classement "Kébabs" © Maxppp - /NCY

Les kébabs sont inclus dans le classement depuis 2017 et cette fois encore, c’est la densité de ces restaurants rapides pour mille habitants qui est prise en compte et pas le nombre de kébabs dans la ville.

Le classement "kébabs" - My-Pharma.info

Le site a réalisé un sous classement Kébabs en se basant sur les 7500 enseignes recensées cette année sur le site Kebab-Frites.com. Metz, Clermont-Ferrand et Amiens occupent les trois premières places du classement. Paris est 20e sur les 30 villes analysées.