La pression s'intensifie de toute part sur le géant laitier mayennais dans le scandale de la salmonelle. Un des plus importants employeurs de la Mayenne peut compter sur le soutien du président du département. Malgré les "défaillances" de Lactalis pointées par l'État dans la gestion de la crise, Olivier Richefou s'est lancé dans un plaidoyer en faveur du géant laitier.

"Je voudrais redire la très grande qualité industrielle du groupe". Il y a quelques semaines Olivier Richefou a visité l'usine Lactalis de Charchigné, spécialisée dans la fabrication de l'emmental. "J'y ai admiré le processus industriel, tout l'engagement du personnel sur le respect des normes d'hygiène. Donc je n'ai pas de doute sur la qualité industrielle du groupe" explique le président du conseil départemental de la Mayenne.

"Quand on rappelle des produits automobiles parce qu'il y a des failles de sécurité, est-ce que l'on porte grief à l'entreprise qui rappelle ses produits ? Non ! Sans doute que le caractère de lait infantile fait qu'aujourd'hui cela a pris une dimension extraordinairement importante et il faut sans doute sortir rapidement de cette crise qui ne renvoie pas une image favorable. Lactalis est un grand groupe industriel, de taille mondiale, de très grande qualité et il saura réagir dans de très bonnes conditions" continue le président du conseil départemental.

Crise sans précédent

Jeudi Lactalis, par la voix de son porte-parole Michel Nalet, n'a pas cherché à minimiser l'affaire de la salmonelle en évoquant "un événement majeur". Le groupe n'a pas connu une telle crise depuis sa condamnation en 2000 le mouillage systématique de son lait de grande consommation.