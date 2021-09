Malgré l'aide de l'Etat, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas encore tirés d'affaire

Malgré l'aide de l'Etat, les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont loin, très loin d'être tirés d'affaire. C'est le message du président de la commission médicale d'établissements des HUS. Vous le savez, le CHU de Strasbourg est l'un des plus endettés de France avec 500 millions d'euros d'emprunts.

Dans le cadre du Ségur de la Santé, une enveloppe de 190 millions d'euros sur 9 ans vient de lui être attribué. De l'argent qui sera utilisé uniquement pour rembourser de la dette (20% environ).

Avec 38 millions versés la première année, puis 19 millions tous les ans pendant 8 ans. Sauf que ce n'est qu'une goutte d'eau de l'endettement totale de l'établissement. Et le président de la commission médicale d'établissement reste profondément inquiet.

Notamment parce que régler de la dette, c'est bien, mais ça ne permet toujours pas d'investir et de préparer l'avenir. Or le CHU en a un besoin vital. Une enveloppe de 400 millions d'euros dédié à l'investissement est prévue pour les hôpitaux du Grand Est. Mais l'hôpital de Strasbourg ne sait pas combien il touchera (la réponse devrait être donnée en fin d'année). Il faudrait au moins 100 millions estime le professeur Andrès, président de la commission médicale d'établissement.

Il faudrait 100 millions d'euros consacrés à l'investissement pour financer des projets urgents © Radio France - Antoine Balandra

Pour financer cinq projets à 20 millions chacun. L'objectif est de développer la médecine de proximité, dans un contexte où les patients vieillissent, souffrent de polypathologies, et fréquentent de plus en plus les urgences avec des hospitalisations à la clef (ils arrivent aussi plus tardivement à l'hôpital, avec des pathologies avancées, sans doute du fait de la crise sanitaire).

Les projets urgents seraient donc le rapatriement de la gériatrie près des urgences, la rénovation et le rapatriement de la psychiatrie infantile de l'Elsau, ou encore la modernisation indispensable de la pharmacie de l'hôpital. Sans oublier l'installation des soins intensifs près de la réanimation. Bref, une structuration par pôles complémentaires. Autant de projets qui coûteront très cher. Et que les finances de l'hôpital ne pourront jamais absorber sans une aide forte de l'Etat.

"Il nous faut porter des projets indispensables pour que le CHU de Strasbourg reste dans les plus grands CHU français. Il faut que l'on garde les jeunes talents qui seront les grands professeurs de demain. On a identifié des projets importants pour la population et la communauté. Cela coûtera cher. Donc dans le cadre de l'investissement, nous aurions besoin de 100 millions d'euros sur 4 à 5 ans pour permettre au CHU de continuer à porter l'excellence auprès de la population" dit Emmanuel Andrès.

D'autant que d'ici 5 à 10 ans, il faudra aussi prévoir la reconstruction très onéreuse du vieux bâtiment de Hautepierre.

Il faudra bientôt rénover l'hôpital de Hautepierre © Radio France - Antoine Balandra

Le Covid est passé par là

L'hôpital est donc pris à la gorge financièrement. Entre ses dettes et ces investissements nécessaires. D'autant que les charges courantes explosent.

Rien que le contrôle du pass sanitaire à l'entrée des bâtiments coûte 75.000 euros aux HUS chaque mois. Il faut aussi avancer l'argent des revalorisations salariales prévues par le Ségur. Des revalorisations bien méritées par les soignants, estime le professeur Andrès. Selon lui, une aide de l'Etat serait un juste retour des choses pour le CHU.

"Le CHU de Strasbourg a été le plus impacté pendant la première vague. Plus de 90% des patients Covid ont été pris en charge dans les hôpitaux publics. Le CHU de Strasbourg participe à la lutte depuis le premier jour, plus de 5.000 patients pris en charge ici. On a aussi rendu l'aide que l'on a reçu des autres hôpitaux en accueillant de patients d'Occitanie et de PACA. On a aussi envoyé du personnel aux Antilles. On a fait d'énormes énormes la communauté médicale aimerait maintenant un retour pour offrir le meilleur à nos concitoyens" dit le responsable.

Les HUS s'inquiètent également pour le long terme. Car pour rester attractifs pour les futurs talents de la médecine, il faut avoir les équipements, les conditions de travail et les rémunérations qui correspondent... Bref, le CHU espère rapidement un coup de pouce supplémentaire de l'Etat, pour sortir d'une spirale qui pourrait rapidement devenir un cercle vicieux.