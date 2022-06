Malgré la chaleur, le public est au rendez-vous pour le don du sang à Dijon

La chaleur n'arrête pas les donneurs ! En cette semaine où a eu lieu la journée mondiale du don du sang (le 14 juin), une vaste tente blanche est installée Place de la République, à Dijon. Une collecte exceptionnelle y est organisée mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022 par par l'EFS, l'établissement français du sang. 600 rendez-vous sont ouverts sur les deux jours, et il est encore possible de s'inscrire - même si ce n'est pas obligatoire pour donner.

Malgré la chaleur, tout est mis en place pour mettre les donneurs dans les meilleurs conditions explique Maxence Michelin, responsable du service prélèvement de l'EFS en Côte-d'Or Copier

Ambiance festive !

Sous la tente et sur la place, l'ambiance se veut festive et estivale, avec de la musique, la présence d'un magicien et d'un caricaturiste, un machine à selfies, et des pizzas pour la collation d'après don. Être visible, attirer l'œil ... et de potentiels donneurs. C'est la même logique qu'en 2021, avec les collectes organisées à l'époque au Musée des Beaux-Arts de Dijon, et au Château du Clos de Vougeot.

C'est bien de venir mais c'est encore mieux de revenir - Maxence Michelin, de l'EFS

"Ponctuellement, on essaye de faire des opérations coups de poing dans des lieux stratégiques, pour attirer la lumière sur notre cause", explique Maxence Michelin, responsable du service prélèvement en Côte-d'Or. L'EFS, qui a besoin en Bourgogne-Franche-Comté de l'équivalent de 600 dons par jours, fait toujours face au même défi : recruter de nouveaux donneurs tout en fidélisant ceux qui donnent déjà. "On incite les donneurs à venir régulièrement, il faut savoir qu'un homme peut donner jusqu'à 6 fois et une femme 4 fois par an, rappelle Maxence Michelin. C'est bien de venir mais c'est encore mieux de revenir".

La maison du don reste ouverte

Pas de créneau disponible ? Pas commode pour vous d'aller vers le centre-ville ? La chaleur vous inquiète ? La Maison du don, située près du Stade Gaston Gérard, reste ouverte pendant cette collecte exceptionnelle. Et en plus, c'est climatisé !

à lire aussi Don du sang : ces Dijonnais soulagés par la fin des conditions pour les hommes homosexuels