Malgré la fermeture d'un bâtiment, le service de rééducation reste fonctionnel assure l'hôpital d'Issoudun

Un bâtiment du service de Médecine Physique et Réadaptation de l'hôpital d'Issoudun a dû fermer à causes de fissures, fin mars. Mais depuis, la direction de l'hôpital se veut rassurante : le service continue de fonctionner du mieux possible.