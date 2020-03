Coronavirus : malgré le confinement, la collecte de sang se poursuit en Bourgogne-Franche-Comté

La collecte de sang se poursuit en Bourgogne Franche-Comté rappelle l'établissement français du sang. Mercredi 18 mars, la collecte de sang organisé tous les deux mois au Kursaal de Besançon est maintenu. Les sept maisons du sang de la région restent ouvertes et des collectes mobiles sont organisées dans les villes et les villages.

« La transfusion est vitale pour bon nombre de malades, notamment en cancérologie ou en hématologie » - Christophe Barisien.

«Il est important de rester mobiliser pour le don du sang », affirme Christophe Barisien, responsable régionale des prélèvements à l’Établissement Français du Sang de Bourgogne Franche-Comté.

Il ajoute que "Le don du sang et la transfusion sanguine ne peuvent être interrompus durant la période de confinement "

Les personnes en bonne santé sont autorisées par les autorités à se rendre sur les collectes de sang organisées près de chez eux. Il suffit de remplir l’attestation officielle ou déclaration sur l’honneur en inscrivant "don du sang au motif de l’assistance aux personnes vulnérables." Par mesure de sécurité, les donneurs qui présentent des symptômes grippaux ne sont pas accueillis.

Pas de transmission du Covid-19 par le sang

Le Covid-19 est un virus respiratoire qui ne se transmet pas par le sang. « Dans les formes bénignes de la maladie, ou dans la phase d’incubation, il n’y a pas présence du virus dans le sang, donc pas de risque de transmettre le virus. », assure Christophe Barisien. « Si on est porteur sain, on ne présente aucun symptôme, on peut donner son sang », ajoute t-il.

Toutefois, les porteurs sains sont sujet à l’appel post-don. Si dans les 48 heures suivant le don de sang des symptômes du Covid-19 apparaissent, ils doivent impérativement en informer l’ESF qui interviendra alors sur les produits sanguins concernés.

Éviter la propagation du Covid-19 lors des collectes

Des précautions d’hygiène sont mises en place pour protéger les donneurs et le personnel de collecte. Les mesures de distanciation sont appliquées entre les donneurs et les équipes de l’ESF. Le personnel de collecte est équipé de masque. « Les mesures barrières au virus sont répétés et on incite les donneurs à les effectuer à toutes les étapes du parcours de don », rassure Christophe Barisien.

Une trentaine de collectes annulés

L’épidémie de Coronavirus à de lourdes conséquences pour l’ESF. « Plus d’une trentaine de collectes ont été annulés au cours des trois dernières semaines », affirme Christophe Barisien. L’ESF prévoit une baisse des dons du sang dans les prochaines semaines.

Les réserves actuelles en globules rouges datent de moins de 15 jours, et se conservent 42 jours au maximum. Pour les plaquettes en réserves, elles datent de moins de 3 jours et ont une durée de vie de 7 jours.

« Le don de sang demeure possible », insiste Christophe Barisien. Les autorités de l’Etat ont autorisé les établissements du sang à occuper les salles de fête et gymnase pour organiser la collecte de sang. Les sept maisons du sang de la région restent ouvertes et des collectes mobiles sont organisées dans les villes et les villages.