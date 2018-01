Dans le bocage vendéen, les médecins se font rares. Ils partent à la retraite ou s'installent en ville. Afin d'enrayer cette dynamique, l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire va débloquer plus d'aides. Mais les habitants restent très pessimistes sur l'évolution de la situation.

Vendée, France

Dans la petite ville de Saint-Cécile, dans le bocage vendéen, l'unique médecin est parti à la fin de l'année 2016. Depuis, la maire Cyrille Guibert n'a pas réussi à trouver de remplaçant. C'est un coup dur pour les 1.600 habitants, qui doivent parcourir jusqu'à 25 kilomètres pour se faire soigner.

Jean-Luc tient la petite pharmacie du centre-ville. Son commerce est en train de mourir à petit feu. "Depuis le départ du médecin, j'ai perdu 20% de mon chiffre d'affaires, assure-t-il. J'aimerais bien partir mais ma pharmacie est invendable". Il prône une solution radicale : obliger les jeunes diplômés de médecine à faire "cinq ou six ans dans les campagnes".

Dans la ville voisine, à Saint-Martin-des-Noyers, la situation est critique même s'il reste encore un médecin. "Pour 2.300 habitants, c'est insuffisant, affirme Daniel Menanteau, le maire de la commune. En plus, il va partir à la retraite dans quatre ou cinq ans."

L'élu a tout essayé pour attirer un médecin à Saint-Martin-des-Noyers. "On a sollicité un cabinet privé, l'agence régionale de santé (ARS), des médecins étrangers... On a même fait paraître des annonces sur Le Bon Coin, révèle-t-il, dépité. Certaines villes payent des médecins généralistes pour qu'ils viennent s'installer chez eux, nous, on a pas assez d'argent."

L'ARS élargit les aides

Avec l'évolution du système de zonage de l'ARS, l'attractivité des communes les plus rurales devrait être augmentée. Les subventions restent les mêmes - jusqu'à 50.000 euros d'aides à l'installation, une meilleure couverture sociale - mais les zones ciblées sont élargies.

L'ancienne zone d'aides aux médecins (zone d'intervention prioritaire et zone d'action complémentaire), datant de 2012, recouvrait 25% de la population de la Vendée. Depuis le 1er janvier 2018, la zone recouvre désormais 50% de la population. Les zones d'intervention prioritaire sont concentrées dans la région de Luçon, dans le marais poitevin et dans le bocage à l'Est du département, autour des Herbiers.

À titre de comparaison, seulement 20% de la population de Loire-Atlantique est concerné par ces aides. En Mayenne et en Sarthe, le chiffre monte à 99%.

Un problème profond

"Avec l'effet baby-boom, beaucoup de confrères partent à la retraite en ce moment, affirme Jean-Louis Clouet, président de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique. Augmenter le nombre de subventions ne peut qu'améliorer les choses mais le problème de la désertification médicale ne se réglera que dans 5 ou 10 ans, quand le nombre de médecins sera suffisant."

Le numerus clausus - le nombre d'étudiants de médecine acceptés en deuxième année par an - est tombé aux alentours de 3.000 dans les années 1990. Il est remonté tout au long des années 2000, jusqu'à atteindre environ 8.000 aujourd'hui. La population de médecins devrait donc logiquement croître dans les prochaines années.

Pour le moment, il s'agit de limiter les dégâts dans les campagnes. "Il faut favoriser le regroupement des médecins dans des cabinets communs pour deux raisons : éviter la solitude que provoque les zones ultra-rurales et permettre à des stagiaires de venir gonfler les effectifs", assure le médecin généraliste. En dommage collatéral de cette dynamique, on retrouve les petites communes comme Saint-Martin-des-Noyers ou Sainte-Cécile, pour qui l'avenir à court terme semble difficile.