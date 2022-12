Malgré les craintes des urgences dans les hôpitaux, les médecins libéraux de Lorraine continuent la grève

Le Covid, la grippe et la bronchiolite continuent de remplir les hôpitaux en cette fin d'année. Une triple-épidémie au moment où le collectif "Médecins pour demain" appelle à la grève . Depuis ce lundi, de nombreux médecins libéraux ont donc cessé le travail afin de demander la hausse du prix des consultations de 25 à 50 euros, inquiétant les urgentistes et le gouvernement, qui en appelait à la "responsabilité" des professionnels de santé dans ce contexte.

Persister et signer

Le syndicat MG France ne partage pas cette revendication et préfèrerait un étalement du prix des consultations sur 2 ou 3 échelons. Néanmoins, il comprend tout à fait cette colère des médecins libéraux. "On est tous unis derrière cette grève. On est exaspéré car les autres actions n'ont pour l'instant pas encore porté, on n'a pas eu de réponse", regrette Xavier Grang, généraliste à Saint-Nicolas-de-Port et vice-président de MG France.

Par conséquent, lorsqu'il entend les critiques des urgentistes par rapport à ce mouvement, la réponse est directe. "Ce n'est pas le moment de faire grève, sauf qu'eux, lorsqu'ils font grève, ils ne nous demandent pas si c'est le moment." Pour la défense, il explique notamment qu'une partie des libéraux poursuit le travail, justement pour maintenir une permanence et épauler les hôpitaux. "Si on était complètement arrêté, croyez bien que les urgences ne pourraient pas prendre en charge tout le monde, vu qu'on fait 90 fois plus qu'eux", conclut-il. Le mouvement risque donc de se poursuivre, au moins sur la semaine d'entre-deux-fêtes, et au-delà si les grévistes le jugent nécessaire.