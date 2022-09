Malgré les difficultés, l'hôpital de Laval est bien noté pour la qualité de ses soins

La Haute Autorité de Santé vient d'attribuer à l'hôpital de Laval la certification "qualité des soins confirmée" pour les quatre prochaines années. La direction de l'établissement salue un résultat obtenu grâce aux dévouement et professionnalisme des équipes.

C'est une nouvelle qui doit sans aucun doute faire plaisir au personnel de l'hôpital de Laval, un établissement qui fait régulièrement parler de lui pour les difficultés qu'il rencontre en raison du manque de moyens humains et matériels.

A l’issue de la visite des experts de la HAS, la Haute Autorité de Santé en avril dernier, le centre hospitalier reçoit la certification "qualité des soins confirmée" et se voit attribuer un score global de conformité de 93,3 %. Parmi les 131 critères évalués : information du patient et respect des droits, prise en charge de la douleur, gestion du risque infectieux, activités à risque, prise en charge des urgences intra-hospitalières, management.

La HAS a mis en avant notamment l’information et l’implication du patient et de ses proches par les professionnels tout au long de sa prise en charge, la coordination des équipes de soins qui permet une prise en charge pluridisciplinaire de qualité, les soins palliatifs, l'hygiène, la gestion de crise sanitaire dont celle du Covid-19.

"Ces résultats soulignent l’investissement de la communauté hospitalière lavalloise depuis de nombreuses années en faveur de la qualité et de la sécurité des soins. Ils encouragent les professionnels à poursuivre en ce sens, au bénéfice des patients de leurs proches" se félicite, dans un communiqué, la direction du principal hôpital de la Mayenne.