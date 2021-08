Malgré les inquiétudes, les restaurateurs parisiens prêts à contrôler les pass sanitaires

Sauf décision contraire du Conseil constitutionnel, le pass sanitaire deviendra obligatoire dès lundi pour accéder aux salles et aux terrasses des bars et des restaurants. Depuis plusieurs jours, les professionnels du secteur se préparent à devoir les contrôler.

Avec une vingtaine de tables en terrasse, dans la très touristique et passante rue des Archives, dans le Marais, le patron du restaurant Le Ju compte sur son personnel pour aller immédiatement au devant des clients qui voudraient s'installer. Pour le reste, Julien Gamber est confiant. "Franchement, c'est le plus gérable de ce que j'ai vécu depuis un an !", confie-t-il. "Les parois, les masques, les gel, un coup on le met, un coup on ne le met pas... Là, ça me paraît assez simple. Le fait qu'on n'ait pas à contrôler les pièces d'identité, c'est quand même plus facile pour nous. Donc en quelques secondes, en fin de compte, on scanne, et on voit si la personne est valide."

Chez Bouillon Chartier, la grande brasserie de la rue du Faubourg-Montmartre, avec une seule entrée les contrôles seront plus simples. "On peut les contrôler dans la file d'attente à l'extérieur", explique Nathalie Godeau, la directrice de l'établissement. Mais avec plusieurs centaines de couverts servis par jour, impossible de mener cette tâche à effectif constant. "Il faut deux personnes en plus par jour pour ne faire que ça, vérifier que la clientèle a bien son pass sanitaire", poursuit-elle. "Les clients deviennent habitués aux différentes mesures prises au niveau gouvernemental, donc pas trop d'inquiétude."

Gérer des situations possiblement conflictuelles

Du côté de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, la principale organisation patronale du secteur, on est nettement moins optimiste. "Il peut sur une table assez importante manquer quelques pass sanitaires", anticipe Jean Terlon, vice-président de l'UMIH en Île-de-France, "il peut donc y avoir une perte de clientèle à la hauteur du nombre de Français qui ne seront pas vaccinés. Il y aura forcément des relations qui peuvent être compliquées, on l'a vu avec le port du masque après le premier confinement, il fallait faire le gendarme."

Là, on se retrouve à avoir à gérer un truc qui risque d'être assez conflictuel, il y a quand même des gens qui sont réfractaires à la vaccination. Vous aurez forcément des gens qui vont braver l'interdiction.

Une perspective qui inquiète peu Julien Gamber, du restaurant Le Ju : "On n'est pas là pour faire ça, mais on n'est pas là pour faire ça depuis un an et demi. Soit la personne partira, soit toute la table partira, mais on fera ça avec gentillesse, avec délicatesse, avec grande frustration parce qu'on préfèrerait leur dire oui, comme à l'époque où il y avait le masque."

Reste aussi à régler la question de la vaccination du personnel, qui va à terme devenir obligatoire. Chez Ju comme chez Bouillon Chartier, on assure que tous les salariés ont déjà pris leurs précautions.