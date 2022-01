Malgré les réticences de la communauté hospitalière, le futur hôpital de Die sera bien à Chanqueyras

Le conseil de surveillance de l'hôpital de Die a voté contre l'implantation du futur hôpital à Chanqueyras. Mais la direction a toutefois accepté, à la fois pour ne plus ralentir le projet et pour bénéficier des financements accordés par l'Etat dans le cadre du Ségur de la Santé.

En décembre, le conseil municipal de Die a écarté le choix de l'ancienne équipe municipale d'implanter le futur hôpital dans le quartier de Chamarges à l'entrée de la ville. C'est bien le site de Chanqueyras qui a été retenu. Le choix a été validé dans la foulée par la direction du centre hospitalier malgré les réticences.

Les représentants des hospitaliers et des usagers craignent qu'il ne soit pas possible sur ce terrain de construire une hélistation. "C'est ce qui a fait que le conseil de surveillance a voté défavorablement. Ceci étant, un peu en âme et conscience, _nous avons décidé de malgré tout accepter_, parce que nous considérons que la situation exige qu'on soit à la hauteur des enjeux" expose le directeur du centre hospitalier de Die, également directeur des hôpitaux de Valence, Crest et Tournon.

Non, ce choix n'est pas celui de l'hôpital, ni de ses professionnels - un tract de la CFDT de l'hôpital de Die

"Pour faire cet hôpital, de toutes façons, il faudra conduire des démarches d'urbanisme. Donc il est absolument essentiel que ce projet soit coporté et par l'hôpital qui est le vrai porteur juridique du projet, et par les collectivités qui sont décisionnaires en matière d'urbanisme" ajoute Freddy Serveaux. Même s'il ne cache pas sa préférence - comme celle des équipes hospitalières - d'un terrain plus à l'ouest de la ville, plus facile d'accès et plus direct pour rejoindre Valence. Dont acte.

La direction valide le site pour faire avancer le projet, mais aussi pour obtenir l'enveloppe promise par l'Etat dans le cadre du Ségur de la Santé. 15 millions d'euros sont apportés pour la reconstruction de l'hôpital ; or, le projet devait être validé mi-décembre pour pouvoir en bénéficier. _"On ne peut pas passer à côté de ces financements_, essentiels pour le Diois" admet Freddy Serveaux. L'ensemble du projet - la reconstruction de l'hôpital mais aussi celle de l'Ehpad des Fleurs - représente plus de 20 millions d'euros d'investissement.

Cette conclusion arrive après des mois de polémique concernant l'implantation du futur hôpital. D'ores et déjà, des riverains sont en train de créer une association afin de déposer un recours contre le projet.