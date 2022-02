Maltraitance en EHPAD : "Ce n'est pas tout le monde", met en garde une aide-soignante d'un EHPAD de la Vienne

Le gouvernement annonce le 1er février une double enquête, administrative et financière, contre Orpea. Ce groupe privé de maisons de retraite est accusé de maltraitances sur des résidents, avec des repas rationnés et des personnes âgées qui restent des heures dans leurs excréments par manque de couches et de personnels. "Plusieurs accusations sont infondées", répond le nouveau PDG d'Orpea.

Cette affaire a des répercussions sur tout le monde des maisons de retraites. Le groupe Korian par exemple, concurrent d'Orpea, a vu son action perdre 20% depuis la sortie de cette enquête.

Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac

Pour Claudine, aide-soignante dans une maison de retraite privée de la Vienne dont elle ne souhaite pas donner le nom, le risque maintenant, c'est que tous les établissements pour personnes âgées aient mauvaise réputation, sans distinction.

"Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce n'est pas tout le monde parce qu'où je suis, ce n'est pas négatif. On a tout le nécessaire pour les résidents, comme pour les professionnels, malheureusement, ce n'est pas le cas partout", estime cette aide-soignante.

Le manque de moyens y fait beaucoup

"Malgré tout, les moyens, ce n'est pas seulement la direction, les professionnels ont aussi leur part de responsabilité. Il faudrait peut-être un peu plus contrôler certains établissements. Les familles elles, s'inquiètent beaucoup avec tout ce que l'on entend, on le ressent beaucoup", reconnaît Claudine.

Après un entretien le 1er février avec la ministre chargée de l'Autonomie des personnes âgées, le nouveau PDG d'Orpea, Philippe Charrier est auditionné par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale le 2 février.