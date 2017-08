Mamers : la communauté de communes cherche un médecin sur Leboncoin

La communauté de communes Maine Saosnois a décidé de passer par le site de petites annonces gratuites pour trouver des médecins généralistes prêts à s'installer sur ce territoire du nord Sarthe, en voie de désertification médicale.

"Ce n'est pas un cri de désespoir mais c'est vrai que cela peut paraître surprenant que nous passions par Leboncoin". Géraldine Vogel, vice-présidente de la communauté de communes Maine Saosnois en charge de la démographie médicale, le reconnait volontiers : faire venir un médecin à Mamers et ses environs relève de la gageure. "Mais nous sommes en voie de désertification médicale, une des zones les plus touchées des Pays-de-la-Loire, et on se doit pour la population de trouver des solutions".

Plus économique qu'un cabinet de recrutement

L'intercommunalité a donc opté pour une petite annonce sur le web. Un canal qui a l'avantage d'être gratuit explique la maire de Beaufay, après plusieurs recherches infructueuses ou coûteuse. "Moi par exemple j'ai dû passer par un cabinet de recrutement qui nous a coûté 10.000 € pour chercher un seul médecin. Donc vous voyez et on s'est très bien qu'on va devoir recommencer".

L'annonce publiée le 16 août © Radio France

Palier les carences de l'Etat

Avec 5,9 praticiens généralistes pour 10 000 habitants, le canton de Mamers est nettement en dessous de la moyenne nationale (9,2 - source Agence Régionale de Santé). Une pénurie alors que le territoire va disposer d'ici la fin de l'année de deux maisons de santé à Mamers et Neufchâtel. Une situation qui agace la maire Géraldine Vogel : "L'Etat ne fait pas son travail. Ce n'est quand même pas normal que ce soit aux communes, aux élus locaux de régler se problème de démographie médicale et d'inégalité territoriale".

carte de la démographie médicale (source ARS Pays de la Loire) © Radio France

Élément positif : la communauté de communes Maine Saosnois bénéficie depuis le 1er juillet du dispositif Zone de Revitalisation Rurale, offrant des exonération fiscales et sociales aux praticiens y exerçant. Ce qui pourrait inciter des généralistes à s'installer dans le Nord Sarthe. La communauté a d'ailleurs reçu 4 candidatures depuis la mise en ligne de l'annonce le 16 août dernier.