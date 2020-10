"Mamie n'est pas un colis" : le slogan choc des ambulanciers du Nord-Pas-de-Calais

Le groupement ambulancier du Grand Nord, basé à Saint-Omer, se mobilise pour réformer la profession et faire de l'ambulancier un maillon de la chaîne de soins à part entière. Il a choisi un slogan marquant pour se faire entendre.

En première ligne lors de la crise de la Covid-19 au printemps dernier, les professionnels du groupement ambulancier du Grand Nord présentent 6 propositions pour une refondation de leur métier.

Aujourd'hui, ils ont la même convention collective que les chauffeurs routiers. Demain, ils veulent être considérés comme des professionnels de santé. Et cela passera par la formation selon Christophe Silvie, à la tête du Groupement. Il estime que les ambulanciers devraient pouvoir administrer des médicaments aux patients qu'ils prennent en charge. "Aujourd'hui, on a juste le droit de leur apporter de l'oxygène !" dit-il. Il constate que 40% des transports en ambulance ne sont pas suivis d'hospitalisation et qu'il y a donc des économies à faire.

Les ambulanciers souhaitent également jouer un rôle de "télérequérants", appliquer la télémédecine en relais d'un médecin qui ne peut se déplacer ou du SAMU qui demande un bilan à distance. Des actes qui pourraient également soulager les pompiers appelés parfois pour des interventions qui ne sont pas de leur ressort.

Le groupement met aussi en avant son maillage territorial très fort qui place les ambulanciers au plus près des personnes seules, isolées parfois dans le monde rural. Il y a aussi un lien social. C'est pour cette raison que Christophe Silvie insiste sur la nécessaire vocation d'un ambulancier. Ce n'est pas, selon lui, un métier à exercer par défaut. "Il faut pouvoir dire un jour qu'on rêve d'être ambulancier comme on dit aujourd'hui qu'on rêve d'être pompier", conclut-il.