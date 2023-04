Manche : faute de personnel, les urgences de Saint-Hilaire ferment plusieurs jours

Après la mise en place au début du mois d’un système, comme c'est déjà le cas à Cherbourg , de régulation à l’entrée des urgences via le 15 sur les sites de Saint-Hilaire et d’Avranches-Granville, le groupe hospitalier Mont Saint-Michel annonce qu' à partir de ce mercredi 19 avril 18h30 et jusqu’au mardi 25 avril 10h, les urgences de Saint-Hilaire-du-Harcouët seront fermées.

La raison : un manque de personnel dans les services. Un problème récurrent qui s’est aggravé depuis le plafonnement des rémunérations des intérimaires.

Aujourd’hui dans les services d’urgences d’Avranches-Granville et Saint-Hilaire, il manque une quinzaine de médecins, la moitié des effectifs requis.

Appeler le 15 avant de se rendre aux urgences

Pendant la fermeture des urgences de Saint-Hilaire, les patients doivent continuer d’appeler le 15. C’est le SAMU qui donnera ou non le feu vert pour se rendre dans un service d’urgence encore ouvert.

Les urgences pédiatriques seront aussi concernées

Le centre hospitalier Avranches-Granville doit également adapter temporairement l’organisation du service pédiatrie-néonatalogie du site d’Avranches pour pallier le manque de pédiatres. L’accueil des urgences pédiatriques sera exceptionnellement suspendu du vendredi 21 avril à 8h30 au lundi 24 avril à 8h30.