Manche : le très gros succès de Sauv'life, l'application qui sauve des vies

Manche, France

Depuis le début du mois de décembre Sauv'life a été déclenché dans la Manche 18 fois. La communauté des citoyens-sauveteurs fait des émules. En France chaque année 50 000 personnes meurent d’un infarctus et environ 300 dans la Manche. "L'application Sauv'life pour Smartphone permet de sauver des vies en impliquant des citoyens proches géographiquement de la victime dans la chaîne de secours" explique le Dr Thomas Delomas, urgentiste et directeur adjoint du SAMU 50. La survie diminue de 10 % par minute sans massage cardiaque alors que les secours arrivent en moyenne au bout de 14 minutes. Quand on peut bénéficier d’un massage dans les 3 minutes, le taux de survie est supérieur à 70 %. Aujourd'hui 40 départements dont la Manche ont rejoint le réseau.

Le SAMU a mis en place Sauv'life dans la Manche en juin dernier-Le Dr Thomas Delomas, urgentiste à l'hôpital de Saint-Lô Copier

Le recours à Sauv Life est déclenché par le SAMU © Radio France - Michel Benoit

Une habitante de Gouville-sur-Mer remerciée par Sauv'life pour son implication

Sauv'life a remercié le jour de noël sur son compte twitter une habitante de Gouville-sur-Mer. Stéphanie, citoyenne-sauveteuse est inscrite sur l'application connectée depuis juin et sa création dans la Manche, prévenue par le SAMU via son portable que son voisin à 280 mètres de chez elle faisait un arrêt cardiaque, elle est intervenue et a procédé à un massage pendant 10 minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Témoignage : "faut pas perdre de temps et on met vite fait un manteau et des chaussures et hop on y va. Je suis arrivée la personne m'a dit que son mari faisait un arrêt cardiaque, j'avais en ligne le SAMU , on ne se pose pas de questions on attaque le massage" .