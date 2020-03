Manche : les commerçants du Mont-Saint-Michel se protègent du coronavirus

Même si ce n'est pas encore la panique au Mont-Saint-Michel dans le sud manche, les commerçants se préparent aux conséquences du coronavirus. Certains s'attendent à un impact au printemps mais d'autres voient déjà la différence. Adeline tient une boutique de souvenirs : " on a des groupes qui se décommandent au jour le jour, on a beaucoup moins de touristes". Qui dit coronavirus dit aussi directives sanitaires, comme à la biscuiterie Saint Michel : " du coup on arrête la dégustation des gâteaux, on ne met que des choses emballées individuellement et plus dans des saladiers à la portée de tout le monde et au niveau de la caisse un gel antibactérien".

Des touristes étrangers inquiets

Et du côté des visiteurs on est plutôt serein : Sophie et sa famille sortent de la messe "on ne va pas s'arrêter de vivre et puis j'imagine que notre gouvernement prend les dispositions qui s'imposent, voyez on est là avec tous nos enfants et nos petits-enfants et le bon Dieu veille". Jenny a bien remarqué que les Français ne semblaient pas plus inquiets que ça : "en France vous n'avez pas peur du virus même si c'est partout dans l'actualité, on essaye de en pas regarder les infos." Maria : "j'ai vraiment peur de la situation ici", elle est iranienne, installée à Paris, en Iran plus de cinquante personnes sont déjà mortes du virus mais elle ne se sent pas beaucoup plus à l'abri en France : " J'ai 'impression que les gens s'en moquent, je n'ai vu personne se laver les mains nous essayons d'être prudents".