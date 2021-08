Manche : pour entrer dans un café ou un restaurant, il faut désormais son pass sanitaire

A partir de ce lundi 9 août, le pass sanitaire devient obligatoire dans les bars et les restaurants, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les gérants et leur personnel vont devoir vérifier que tous les clients ont bien un pass sanitaire valide, c'est-à-dire qu'ils ont, soit la vaccination complète, soit un test négatif de moins de 48h ou une preuve qu'ils ont contracté le Covid depuis moins de 6 mois.

Le gouvernement promet "une première semaine de rodage où les contrôles ne serviront pas à sanctionner" mais cela promet d'être compliqué, selon de nombreux restaurateurs et patrons de bar.

Le contrôle des pass : oui mais, après ?

Illustration à Coutances où Jean-Paul Housset vient de reprendre le bar Le Tourville. Il est prêt à effectuer ces contrôles dès ce lundi matin, via une application sur son smartphone, même s'il trouve que ce n'est "pas son rôle".

Je suis tout seul. Donc quand les clients seront installés, je passerai à leur table et je vérifierai leur pass sanitaire. S'ils ne l'ont pas, je ne pourrai pas les servir. J'ai des clients fidèles qui vont, j'espère, jouer le jeu. Mais les clients de passage, est-ce qu'ils vont accepter ? Est-ce que je vais me faire rembarrer voire agresser ? Je ne sais pas, on verra.

Des patrons de bars inquiets de perdre des clients

Jean-Paul Housset craint de perdre des clients et donc une partie de son chiffre d'affaire. "J'ai fait un petit sondage auprès de ma clientèle. Environ 60% est vaccinée. Et le reste : soit ils ne sont pas vaccinés faute de pouvoir prendre un rendez-vous en temps et en heure, soit ils refusent de le faire."

Parmi les clients, qu'ils soient vaccinés ou non, cette nouvelle obligation passe mal. "J'ai mon petit papier mais est-ce que ca suffira?", lance Yves. "Je suis vacciné mais je pense que c'est une atteinte aux libertés" répond Thierry. A la table voisine, même son de cloche. "Moi à partir de cette semaine, je ne viens plus car il est hors de question que je me fasse injecter le vaccin", rétorque un autre client.