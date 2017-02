Manche : Recherche ophtalmologiste désesperement !

Le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) demande aux candidats à la présidentielle de s’engager pour réduire les délais d’attente. Une pétition en ligne "zéro délai en 2022" a été lancée le 31 janvier dernier.

"Je ne veux plus attendre 100 jours pour voir mon ophtalmo !" : voilà le slogan de cette campagne. Aujourd'hui, le délai d’attente pour un rendez-vous chez un ophtalmologiste est de 85 jours en moyenne en France. Selon un dernier sondage 57 % des Français souhaitent que les candidats à la présidentielle s’engagent sur la question des délais d’attente en ophtalmologie. 77 % d’entre eux déclarent avoir une correction optique – un chiffre qui monte à 94 % chez les plus de 55 ans.

OPHTALMOLOGISTE © Maxppp - FRANCOIS DESTOC

Dans la Manche les délais d'attente sont en moyenne entre 6 et 8 mois

Il y a 30 ophtalmologistes dans le département. 30 ophtalmo pour 500 000 habitants...Alors forcément quand on appelle ça coince...D'abord il y a ceux qui ne répondent pas, ceux qui prennent des rendez-vous sur des jours et des heures bien précis et ceux qui ne prennent plus du tout de rendez-vous. Après une enquête approfondie, on les a tous appelé, seulement 3 ont accepté de prendre de nouveaux patients (un à Villedieu, un à Granville et un à Saint-Lô). A Cherbourg il est impossible quand on est un nouveau patient d'avoir un rendez-vous avec un des 9 ophtalmologistes existants. Ce qui n'étonne pas Jérôme Massy ophtalmologiste en Normandie (Elbeuf) et membre du SNOF dans notre région : on a des praticiens qui favorisent leur clientèle pour avoir de bonnes conditions de suivi. C'est très compliqué tout cela. ça l'ai tout particulièrement dans le Cotentin au sein même de la Normandie qui n'est déjà pas favorisé. La Manche est un département vraiment touché il y a eu des successions de départs à la retraite dans le département qui crées des déserts ophtalmo. On a depuis des années alerté sur la démographie, aujourd'hui en France pour 250 professionnels qui partent à la retraite 150 étudiants sont formés, c'est un véritable problème, une charge de travail croissante pèse sur ceux qui restent. Un ophtalmo ne peut pas faire le travail de deux ou trois autres en même temps."