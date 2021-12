Un pharmacien manchois refuse de vacciner le dimanche "je ne peux pas travailler 7 jours sur 7"

Olivier Véran a annoncé que les pharmaciens auront donc la possibilité, s'ils le souhaitent, d'ouvrir leur officine tous les dimanches sans limitation sur les mois de décembre et janvier pour vacciner davantage de personnes et augmenter la cadence de la campagne de rappel. Près de deux semaines après l'ouverture de la campagne de rappel à tous les adultes, le 27 novembre dernier, le ministre de la Santé veut donner un coup d'accélérateur à la vaccination. Des pharmaciens, qui s'ils vaccinent en officine ou à domicile les dimanches et jours fériés bénéficieront d'une majoration de 5 euros.

Une annonce qui ne plaît pas

Dans la Manche, selon des chiffres de la sécurité sociale, les pharmaciens qui représentent 23 % des soignants en médecine de ville ont vacciné plus de 72 % des patients, les médecins 13 %, les infirmiers 14 %. Philippe Le Garçon co-président du syndicat des pharmaciens de la Manche : "On a déjà fait une bonne part du travail. On nous en demande encore plus et on est un peu surpris. Personnellement je travaille tous les jours de la semaine du lundi au samedi, 11 heures par jour alors travailler le dimanche ça fait beaucoup il faut que je me repose une journée par semaine c'est un minimum. Je pense que monsieur Véran se repose aussi, je ne peux pas travailler 7 jours sur 7 et les employés non plus d'autant plus qu'on a du mal à recruter dans notre profession".

Revoir la législation selon les territoires

Pour beaucoup de pharmaciens aujourd'hui il faudrait surtout revoir la législation en fonction des territoires. "Je ne vois pas pourquoi on travaillerait le dimanche en plus, alors ca peut-être justifié pour des pharmacies dans des stations de sports d'hiver où au niveau de la législation on n'a pas le droit d'ouvrir tout le temps, ça permet aux pharmaciens qui le souhaitent d'ouvrir quand ils veulent mais c'est tout c'est pas une solution pour vacciner plus à mon avis" précisePhilippe Le Garçon co-président du syndicat des pharmaciens de la Manche. "Ce matin j'ai fait plus de 15 tests antigéniques et cet après-midi j'ai vacciné 40 personnes je ne peux pas faire ça le dimanche en plus. Pour 5 euros...c'est pas ça qui va changer notre vie nous ne sommes pas encore des mendiants. "