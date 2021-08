Manche : on vaccine dans l'entreprise des Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast

C'est l'usine des Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast qui a elle-même sollicité la préfecture pour cette opération vaccination. Tout s'est organisé en moins de 15 jours. Thomas 32 ans travaille depuis 10 ans aux Maîtres Laitiers du Cotentin et aujourd'hui il vient se faire vacciner "c'est plus simple et plus rapide que de prendre RV dans un centre de vaccination. Et puis ma copine a eu le COVID j'ai vu le bazar alors je me suis décidé".Moins d'appréhension aussi pour Nicolas car il connait bien Danielle l'infirmière de l'entreprise. Pour Yannick Hébert des Ressources Humaines aux Maîtres Laitiers le faire au sein de l'entreprise c'était une évidence "ce n'est pas parce qu'il y a le pass sanitaire c'est vraiment pour faciliter la vaccination aux salariés qui le souhaitent" Les Maîtres Laitiers du Cotentin pourraient organiser une 2e opération vaccination. L'entreprise compte 850 salariés et aucun cluster depuis le début de la pandémie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il faut que la rentrée se passe dans de bonnes conditions"

Le taux d'incidence dans la Manche a baissé, il vient de repasser sous le seuil de 100 cas pour 100 000 habitants (97,3 contre 116 il y a quelques semaines). 700 000 doses ont été distribuées, 77 % des manchois ont reçu une première injection (384 891 Manchois) et 67 % sont complètement vaccinés (soit 310 00 personnes) dont 51 % des 12/17 ans. Les enfants c'est la grosse inquiétude à un peu plus de deux semaines de la rentrée. Bertrand Deyris délégué territorial Manche à l'ARS : "nous travaillons avec l'éducation nationale pour que tous les élèves de plus de 12 ans aient une solution de vaccination nous allons proposer dans les établissements la vaccination avec accord parental et volonté de l'enfant. Par ailleurs on suit la circulation du virus aujourd'hui le saint-lois est un peu au-dessus en terme de taux d'incidence alors on fait attention".

A noter qu'aucune infraction n'a été observé cette semaine par les gendarmes ou la police lors des contrôles du pass sanitaire