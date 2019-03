Manger avec les mains en EHPAD grâce à des étudiants de l'IUT d'Évreux

Gazpacho, boulettes de boeuf, gratin de pâtes, quenelles de carottes et gâteau chocolat-ananas, c'est le menu concocté par les quatre étudiants de l'IUT d'Évreux

"Mange avec ta fourchette !", combien de fois avons-nous entendu cette phrase enfant. À l'EHPAD Azémia à Évreux, juste une assiette et un verre, pas de couverts, manger avec les mains, c'est permis. Quelques résidents ont pu tester, à l'heure du déjeuner, les recettes mises au point par Léna Troussicot, Océane Poulizac, Océane Élias et Matthieu Muller, étudiants en deuxième année DUT Génie biologique option diététique à l' IUT d’Évreux. "Un projet qui s'adresse en priorité à des personnes qui présentent des troubles neurodégénératifs, Alzheimer ou Parkinson", explique Matthieu, "elles n'arrivent plus à manger en toute autonomie".

Avant le service, dressage des assiettes, car manger, c'est aussi la vue © Radio France - Laurent Philippot

Notre objectif, c'était aussi de veiller à l'apport en fibres et en protéines" - Matthieu Muller, étudiant en diététique

À table, les étudiants ont cuisiné pour un régiment © Radio France - Laurent Philippot

Texture, grammage, apports nutritionnels, goût, pendant des mois, les quatre étudiants ont testé leurs recettes au laboratoire de l'IUT. Quand la bande des quatre est venue lui proposer son projet, Manon Josselin, la directrice de l'EHPAD Augustin Azémia, a tout de suite dit oui. "Les résidents ont parfois du mal à manger avec les couverts", détaille-t-elle, "soit parce qu'ils tremblent, soit parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont dans leurs assiettes". Le projet "Manger Mains", qu'elle appelle à se développer dans le plus d'EHPAD possible, est la solution idéale :

C'est ludique, c'est facile, quand on a des troubles, c'est des petites choses simples qui nous permettent de maintenir l'autonomie chez la personne âgée" - Manon Jocelyn, directrice de l'EHPAD Azémia

Mais pourquoi ils ont laissé le plat devant moi ? © Radio France - Laurent Philippot

À voir les résidents tendre leurs mains pour attraper qui une boulette de bœuf, qui une quenelle de carottes, on sent que le pari est gagné : "ça fait super plaisir de les voir manger" disent en chœur les étudiantes, et même si une des personnes âgées trouve que ça n'a pas beaucoup de goût, elle n'arrête pas de piocher dans le plat pour se resservir.

Finalement, elles ne sont pas mal ces boulettes © Radio France - Laurent Philippot

Manger avec les mains pour lutter contre la dénutrition et certains troubles

"Bon nombre de personnes qui rentrent en maison de retraite sont dénutries", constate Stéphanie Guilhem, L'infirmière coordinatrice , à l'EHPAD depuis onze ans, y voit une explication : des troubles d'apraxie (difficulté à réaliser et à coordonner certains mouvements du quotidien, comme tenir une fourchette) qui entraînent parfois un refus de s'alimenter, car ils ont peur du regard des autres quand ils mangent avec leurs mains.

Le projet de l'IUT nous renforce dans l'idée de proposer avec notre cuisinier des plats adaptés que les résidents pourront manger avec les doigts" - Stéphanie Guilhem, infirmière coordinatrice

Le dessert chocolat-ananas a eu beaucoup de succès, et pas seulement auprès des résidents © Radio France - Laurent Philippot

Ce projet "Manger Mains" fonctionne tellement bien auprès des personnes âgées qu'il bluffe les aide-soignantes, qui au quotidien, assistent les résidents, comme Estelle : "la plupart du temps, ils sortent beaucoup plus rapidement de table, ou alors ils font des allers-retours". Ce jour-là, pour ce déjeuner avec les mains, les cinq convives sont restés presque une heure à table ! En fait, ils ont retrouvé le plaisir de manger, mais pas seulement. Autour du gazpacho de tomates, la conversation s'engage sur de souvenirs de... salade de tomates : "moi je la faisais avec de l'oignon'' dit une résidente, "moi avec de l'ail" lui répond sa voisine. "Manger, c'est donc aussi une façon de stimuler le communication" pour Stéphanie Guilhem et un moyen de valoriser les personnes âgées.