Manger bio, local et de saison : le CPIE Brenne-Berry lance un "Défi Alimentation positive"

On le sait tous : mieux manger, c'est bon pour la santé, l'environnement et le porte-monnaie. Pour aider les Berrichons à sauter le pas et à se tourner vers une alimentation plus responsable, le CPIE Brenne-Berry lance un "Défi Alimentation positive". "Ce défi a pour but d'aider les gens à augmenter leur part de produits bio, locaux et de saison sans augmenter leur budget", explique Julie Crozet, chargée de mission "développement durable" au CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement).

Invitée de France Bleu Berry ce vendredi 18 juin, elle détaille les ateliers organisés dans le cadre de l'opération. "Il y a des ateliers pour faire découvrir de nouvelles pratiques, de nouveaux produits, des techniques de cuisine de saison", précise-t-elle. Des visites de fermes sont également organisées dans les prochaines semaines. "Il y a aussi des ateliers pour apprendre à jardiner et pour apprendre à réduire le gaspillage alimentaire", ajoute-t-elle.

Une prise de conscience avec les confinements

C'est la 5ème édition de ce "Défi Alimentation positive", mais il a lieu dans un contexte particulier. Selon Julie Crozet, les confinements successifs ont changé les habitudes des consommateurs et étaient le point de départ d'une prise de conscience. "Ça a remis au goût du jour le 'do it yourself' dans l'alimentation", explique-t-elle, évoquant notamment les Français qui se sont mis à fabriquer leur propre pain et à passer davantage de temps en cuisine. "Et puis, il y a la question de l'autonomie alimentaire s'est posée très fortement. L'alimentation est vraiment retournée au centre de notre conscience".

La chargée de mission au CPIE pointe aussi du doigt les aspects positifs d'une alimentation responsable sur l'environnement. "Consommer local et de saison, ça évite que les aliments fassent trois fois le tour du monde avant de nous parvenir, explique-t-elle. Ça a aussi un intérêt pour recréer du lien avec nos maraîchers", estime-t-elle.

Bientôt un "Défi Eau" à Saint-Amand-Montrond

Le CPIE Brenne-Berry va bientôt lancer un "Défi Eau" à destination des habitants des quartiers prioritaires. "Là aussi, on essaie de faire découvrir de nouvelles pratiques, indique Julie Crozet. L'objectif est de réduire la consommation d'eau et préserver sa qualité".

"Quelque chose qui est assez facile, c'est de mettre un mousseur à son robinet à la place de l'embout classique, poursuit-elle. Cela permet de mélanger l'eau et l'air, donc d'avoir l'impression qu'il y a le même débit en utilisant moins d'eau. Pour préserver la qualité de l'eau, on peut aussi se mettre à fabriquer nos propres produits ménagers, ce n'est pas difficile et ça permet de préserver son porte-monnaie".